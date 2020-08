Policía sancionó a motel que escondió a clientes en la terraza

En la localidad de Engativá, que actualmente se encuentra en cuarentena estricta, la Policía de Bogotá realizó un operativo en el que sancionó a un motel por estar brindando sus servicios pese a que en esta zona no está permitido.

Una denuncia ciudadana alertó a los uniformados del CAI Las Ferias sobre la presunta violación a las normas de bioseguridad en este establecimiento de este sector del occidente de la ciudad.



Los agentes se dirigieron al sitio y revisaron en las habitaciones, donde no encontraron a nadie. No obstante, había señales de que al menos cuatro de estos cuartos habían estado ocupados recientemente, así que empezaron a buscar en todo el edificio.



En el quinto piso, detrás de una puerta oculta, los policías encontraron a ocho personas, que estaban en una terraza, poniendo en riesgo sus vidas. Estos ciudadanos recibieron su respectiva orden de comparendo, y el motel fue sancionado.



"A este lugar se le establece un sellamiento, de igual manera llamamos a la comunidad a respetar la normativa existente ya que estos lugares no se pueden emplear durante el periodo que dure la pandemia", comentó el coronel Guillén Amaya, comandante operativo número tres de la Mebog.

