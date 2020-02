Mujer que atropelló a policía tenía varios comparendos

Silgifredo Enrique Pérez, de tan solo 27 años, murió el pasado viernes 21 de febrero luego de ser atropellado por una mujer que se cruzó un semáforo en rojo en la avenida Caracas con calle 53 de Bogotá, en la madrugada.



Según el Centro Regulador de Urgencias (CRUE), todo ocurrió a las 3:55 de la mañana. A esa hora se reportó la colisión entre una motocicleta y el conductor de un vehículo particular.

Hoy cuatro días después se conoció que quien lo atropelló es Angie Lorena Gómez de 27 años y quien, a pesar del impacto, no resultó herida. EL TIEMPO consultó con la Policía de Tránsito y la mujer tiene en sus registros el menos ocho comparendos de tránsito.

Algunos por transitar sin luces, otro por no llevar la licencia de conducción, por estación en sitio prohibido, por no respetar la medidas del Pico y Placa, entre otros.

Hoy una familia vive el drama de la muerte inesperada del patrullero. Pérez nació el 21 de diciembre de 1991, en el municipio de Aracataca, departamento del Magdalena. Tenía 27 años de edad, era soltero y no tenía hijos.



Del año 2013 al 2014 prestó el servicio social como Auxiliar de Policía en departamento de Policía Magdalena Medio.



Ingresó el 1 de febrero de 2016 a la Escuela de Policía Antonio Nariño ubicada en la ciudad de Barranquilla, donde se graduó como patrullero el 10 de marzo de 2017.



Luego fue destinado a laborar en la Policía Metropolitana de Bogotá donde cumpliría el próximo 10 de marzo tres años de servicio de la institución. Estaba laborando en el CAI Monserrate, ubicado en la Localidad de Santa Fe.



Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar encontraron al policía inestable y de inmediato solicitaron la autorización para trasladar al paciente a la Clínica Marly.

El policía presentó un trauma craneoencefálico severo, trauma cervical, trauma cerrado de tórax y abdominal, fractura abierta de rótula.En la sala de reanimación de la clínica Marly, el uniformado falleció.

