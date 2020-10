Policía o agentes civiles de tránsito

Remplazar la Policía de Tránsito por agentes civiles es una idea que viene desde el año pasado, y que se plantea como una solución ante la escasez de pie de fuerza en las ciudades.

La medida, aunque es una oportunidad para mejorar el número de agentes en las calles, también representa un desafío para que la ciudad asuma la responsabilidad del control de tránsito, que hace dos décadas le trasladó a la Policía Nacional, ante los actos de corrupción y malas prácticas que ejercían los agentes civiles de entonces.



Regresar a un modelo anterior no será fácil. Poco se sabe de las implicaciones presupuestales, técnicas o logísticas que esto representa.



La arquitectura institucional requerida, la formación y selección del recurso humano; la infraestructura inicial para su operación y la articulación con otros entes distritales.

Tampoco se ha abordado qué otras funciones cumplirán y cuánto durará este proceso de transición, que con seguridad tiene varios componentes que requerirán aprobación del Concejo distrital.



No se trata de discutir la conveniencia o no, pues otras ciudades del país y del mundo tienen civiles ejerciendo como autoridad de tránsito. Si el argumento es tener más pie de fuerza disponible, habría que explorar otras alternativas.



Si la idea es quitarle carga a la policía, habría que revisar también el amplio listado de actividades que hoy tienen que cumplir. Antes que tomar la decisión, sugiero revisar la figura, la calidad del servicio y combatir las prácticas de corrupción asociadas al control del tránsito y transporte.

Recuperar la confianza en la autoridad de tránsito es fundamental. Para empezar, hay que hacer una evaluación rigurosa que hoy ejerce esta figura de autoridad y analizar los factores que afectan la confianza en la opinión pública. Se podría contemplar también facilitarles más herramientas tecnológicas, como cámaras de video corporal, de tal manera que exista evidencia de sus protocolos de atención y que el ciudadano pueda quejarse y pedir dicha grabación cuando sienta que han sido vulnerados sus derechos.

Ómar Oróstegui

Analista Urbano

