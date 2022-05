Una verdadera batalla campal fue la que protagonizaron integrantes de la Fuerza Pública y estudiantes del colegio distrital San Francisco (sede A) la noche del miércoles 25 de mayo. Aunque las versiones de los motivos de lo ocurrido esa noche en la localidad de Ciudad Bolívar no son claras, lo cierto es que algunos miembros de la comunidad denunciaron que un presunto exceso de fuerza por parte de los policías fue lo que desató la confrontación.



No obstante, vecinos implicados en los hechos contaron que los estudiantes habían estado atacando con piedras las fachadas de las casas aledañas a la institución educativa.



Además, denunciaron que esta situación no es nueva, pues “desde Semana Santa son varios los menores de edad que al salir de la institución se ensañan contra las viviendas, consumen droga en la zona y generan desórdenes”. Por ese motivo, los vecinos tomaron la decisión de alertar al cuadrante, cuyos uniformados, en su intento por atender la situación, fueron atacados por los enfurecidos estudiantes.



Por su lado, el comandante de la estación de Ciudad Bolívar, Frank Buitrago, informó que los policías fueron llamados para atender un caso de daño en bien ajeno en el que se presentó una situación con estudiantes que arremetieron contra los vehículos institucionales.



Respecto a las denuncias sobre uso de la fuerza, Buitrago señaló: “Tenemos un informe que se hace sobre el uso de la fuerza en el que las patrullas enfrentan a cerca de 200 estudiantes en asonada que llegan a las inmediaciones del CAI San Francisco a generar daños contra los uniformados”.



El reporte de las autoridades dice que a causa de las confrontaciones dos uniformados resultaron lesionados, dos vehículos fueron afectados y tres motocicletas requieren reparación por afectaciones en el funcionamiento.



Sin embargo, uno de los vecinos relató que “hubo una batalla campal impresionante. Llegaron policías a atacarlos... yo estaba parado frente a mi casa. Y al ver que estaban pegándole a un muchacho me fui a meter y también fui agredido. Hubo exceso de fuerza, en mi casa había cinco o seis policías pegándole a un menor de edad, casi me tumban el portón de la casa”.



Por su lado, el secretario de Seguridad informó que abrirán una investigación disciplinaria en contra de los uniformados involucrados. "En el marco del procedimiento policial se pudieron cometer algunos casos de abuso. En el marco de la investigación se busca identificar si este procedimiento fue irregular o si hay algún comportamiento que conlleve a una sanción".



Finalmente, la Secretaría de Educación informó que se brindo atención oportuna a una de las estudiantes que resultó lesionada y que se activaron todos los protocolos pertinentes para resguardar los derechos de los menores involucrados.



REDACCIÓN BOGOTÁ