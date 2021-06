'La democracia no puede ceder ante los violentos', Diego Molano

En la ceremonia de posesión del nuevo Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) Eliécer Camacho, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, hizo énfasis en temas de seguridad y las tensas jornadas que se viven a raíz del paro nacional tanto en la capital como en el resto del país.

Molano le resaltó al General Camacho los retos que tiene al asumir el mando de la Mebog en la ceremonia realizada en la mañana de hoy en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital.



"Le entregamos la responsabilidad en un momento difícil para Colombia y en la capital. Avanzaremos con el liderazgo del General Camacho en lo que se ha comprometido el Gobierno Nacional con Bogotá: fortalecer el pie de fuerza, garantizar el apoyo que debe tener el Distrito Capital fortalecer la seguridad, no solo en Bogotá, sino en una localidad fundamental para la vida como lo es Sumapaz", destacó el ministro.



En el marco del paro nacional, el funcionario aseguró que se garantizará el derecho a la protesta pacífica, así como el de quienes no marchan, y se combatirán los hechos de violencia que han opacado las manifestaciones y en los que han salido policías y civiles heridos, lo cual Molano lamentó y agregó que no debería suceder. Por ello, agregó que es necesario apoyar a la Fuerza Pública y tener solidaridad con las familias que han tenido víctimas en este periodo, en lo que dijo que habrá justicia para aclarar estas irregularidades.



"La democracia no puede ceder ante los violentos, vándalos ni los que generan bloqueos que afectan los derechos de los demás ciudadanos. A los protagonistas de estos hechos de violencia los vamos a enfrentar con toda la autoridad que nos otorga la Constitución Nacional y vamos a garantizar que las manifestaciones pacíficas se den, porque eso robustece la democracia".



En cuanto a Bogotá, Molano le destacó a la alcaldesa Claudia López, también presente en la ceremonia, que el Gobierno Nacional y la Policía trabajarán para reducir las tasas de inseguridad, hurtos, homicidios y redes de microtráfico en la ciudad. Además de tener un pie de fuerza ante los daños a sistema de transporte público, comercios y afectaciones a las personas que no pueden transportarse durante sus jornadas laborales.



"Buscamos que la Policía de Bogotá cumpla ese papel fundamental de garantizar las políticas de seguridad señaladas en su Plan de Desarrollo permitan avanzar en ese objetivo de garantizar la tranquilidad, movilidad y disfrute de la capital de la República", añadió Molano.



Por su parte, el entrante comandante de la Mebog, el Brigadier General Eliécer Camacho, también aseguró en su intervanción que trabajará por mantener la seguridad en la ciudad y para contribuir a apaciguar las tensas jornadas del paro nacional en Bogotá.



El Brigadier General viene de ser comandante de la Región 6 de la Policía, que comprende el Valle de Aburrá, Chocó, Antioquia y Córdoba. Además, reemplaza en el comando de la Mebog al Mayor General Óscar Gómez Heredia, quien dirigirá ahora la Región Bogotá, que compete a la capital, Soacha y la sabana, unidad creada hace unos meses atrás.



Además de Claudia López y Diego Molano, en la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Hugo Acero, y el Mayor General Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

