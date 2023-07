La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reprochó con contundencia la reacción de la Policía Metropolitana en el atraco que dos ladrones llevaron a cabo, a pleno día y en la carrera Séptima, a la altura de la calle 98.



Fuerte regaño a la Fuerza Pública



Es inadmisible lo ocurrido en plena 7a al lado de las instalaciones de la fuerza pública que se tomó más de 15 minutos para llegar a un atraco FACEBOOK

La mandataria ‘regañó’ a los uniformados porque las patrullas hicieron presencia en el lugar varios minutos después de los hechos y no tuvieron, para ella, una buena reacción.



"Es inadmisible lo ocurrido en plena 7a al lado de las instalaciones de la fuerza pública que se tomó más de 15 minutos para llegar a un atraco. Eso no se compadece con el respeto y el respaldo que le hemos dado a la Policía, no podemos aceptar que ese tipo de hechos queden impunes", afirmó López en su cuenta de Twitter.



Además, le envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro en una alusión y le pidió que ‘se tome más en serio la seguridad de la capital del país’.

Le pedimos que nos devuelva los 1.500 policías que formamos con los impuestos de los bogotanos y nos los quitaron en un acto infame, FACEBOOK

“Reitero mi respeto y gratitud a cada uno de los miembros de la @policiadecolombia y quiero hacerle nuevamente un llamado a su comandante el Pdte @gustavopetrourrego para que se tome en serio la seguridad y convivencia de los bogotanos que nos sentimos abandonados en ese tema (sic)”, señaló.



Uno de los temas que tocó Claudia López fue sobre 1.500 uniformados que se habrían graduado el año pasado como policías, pero que no están en Bogotá por diferentes razones.



“Pdte @gustavopetrourrego le pedimos que nos devuelva los 1.500 policías que formamos con los impuestos de los bogotanos y nos los quitaron en un acto infame, de irrespeto y desprotección. Y solicitamos que los otros 1.500 policías, por los que también pagamos, que lleguen ya y no hasta diciembre”, indicó.

Respuesta de la Policía Nacional a la alcaldesa de Bogotá



A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional le respondió a Claudia López sobre el tema de los 1.500 uniformados graduados en el 2022 y reveló que la institución había firmado una serie de convenios con varias administraciones del país para que estas financiaran parte de la formación de estos nuevos uniformados.



La policía explicó que en el caso específico de Bogotá, “se acordó financiar la formación de patrulleros y en una cláusula se consignó que la Policía Nacional no podía garantizar que la totalidad de los estudiantes aprobaran el proceso de formación, así como o quedó obligada a su reemplazo”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en declaraciones sobre capturas de miembros de El Tren de Aragua. Foto: Alcaldía de Bogotá

La institución reveló que de los 1.500 patrulleros que ingresaron a la institución, 'se le entregaron a la administración distrital 1.399 uniformados graduados'. De acuerdo con la información de la policía, 101 no aprobaron el curso; 40 se retiraron y 61 grados quedaron aplazados.



Por último, la institución le explicó a la alcaldesa de Bogotá que ‘cumplió con el convenio realizado’ con la administración distrital y que la disminución de uniformados se explica porque “en la dinámica institucional que señala cómo el retiro de persona ha sido mayor al que ha ingresado”.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

