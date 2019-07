Policía investiga robo millonario en Joyería Continental de Chapinero

Eran las 10:53 a.m. del domingo 30 de junio, cuando cuatro hombres y una mujer, que empuñaban armas de fuego tipo revólver asaltaron la Joyería Continental, ubicada en el centro comercial El Retiro.

Así lo confirmo en la tarde de ayer el coronel Marcelo Russi, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien añadió que se están realizando labores de inteligencia para establecer con precisión qué ocurrió y capturar a los delincuentes. Las autoridades no confirmaron la suma de dinero que fue robada en concepto de joyas, esmeraldas y oro.

“Por espacio de cuatro minutos ingresan y hurtan las joyas en exhibición, huyen, pero de inmediato la policía realiza un plan candado. Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se han tomado entrevistas a testigos y se están revisando las cámaras de seguridad del lugar y alrededores”, explicó el coronel Russi.



EL TIEMPO se comunicó con la joyería para conocer detalles del atraco; sin embargo, uno de los empleados, quien no reveló su nombre, aseguró no estar autorizado para hablar al respecto ni tampoco para brindar el número telefónico de sus superiores.



En un recorrido realizado por este periódico se pudo evidenciar que en el sitio donde está ubicado el local hay seis cámaras de seguridad que pudieron presenciar el atraco, y que la vigilancia en el sector se incrementó después del robo.



Esta información fue corroborada por una trabajadora del centro comercial El Retiro que pidió no revelar su nombre. “Solo en este pasillo hay tres vigilantes ahora”, añadió la mujer, refiriéndose al corredor que conecta la calle 82 con la 81, y en el cual hay al menos otros 10 establecimientos de comercio.



“No vi nada, pero desde el lunes pusieron a un celador a cuidar día y noche ese local”, le dijo a EL TIEMPO un vendedor ambulante de la zona.



Manuel Salas, un lustrador de zapatos que trabaja en la zona, aseguró no haber notado nada extraño durante el pasado fin de semana, hasta que llegaron las autoridades. “Estoy aquí de domingo a domingo y no vi nada. Me di cuenta del robo cuando llegó la policía y los demás compañeros me contaron”, señaló.

Otros atracos en el Norte

Un caso parecido se presentó el 9 de mayo de este año en el centro comercial Unicentro. En esa ocasión, tres ciudadanos de nacionalidad venezolana ingresaron a una joyería a las 12:10 del mediodía e intimidaron con una pistola a los trabajadores del lugar. Una hora después del asalto y gracias a las cámaras de seguridad, los uniformados lograron capturar a los responsables del hurto y recuperar la mercancía robada.



Otro robo de características similares se presentó en la noche de ayer en un banco ubicado en la calle 163 con carrera octava, en el sector de San Cristóbal Norte.



Según informaron las autoridades, dos delincuentes con armas de fuego ingresaron a una sucursal bancaria e intimidaron a los empleados y clientes que a esa hora estaban en el lugar. Posteriormente y mediante la modalidad de ‘taquillazo’ se llevaron cerca de diez millones de pesos en efectivo.



“Personal de la Sijín está al frente de la investigación, revisando cámaras para individualizar a estos delincuentes”, aseguró un vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá.

CAMILO ANDRÉS CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @camiloandres894