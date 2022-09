Un menor de 14 años de edad recibió un impacto de bala cuando caminaba por el barrio Lucero Bajo, de la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con la madre del niño, los disparos fueron realizados por un policía luego de que este lo confundiera con una atracador.



La madre relata que en el mismo momento en que su hijo caminaba por este sector del sur de la ciudad, un grupo de atracadores asaltaba un bus del Sitp. Esta situación habría generado una persecución por el barrio.



"Él estaba ayudando a limpiar unas llantas del colectivo de mi hermano. Luego llegó el señor (el policía) con el arma, le apuntó en el pecho entonces mi hijo se corrió y él le disparó en un pie. Mi hijo no corrió por el miedo de que le metieran un tiro en la espalda", señaló la mujer.



El joven habría recibido dos impactos de bala, situación que generó la indignación de la comunidad que se encontraba a esa hora en el sector. Al parecer, el policía iba de civil cuando realizó los disparos.



"Empezaron a decirme que no lo fuera a demandar, porque yo le iba a tirar la hoja de vida y me ofreció plata", contó la madre.



La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que ya adelanta una investigación para esclarecer los hechos.



"Es un disparo en un pie. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico y no reviste de mayor gravedad", señaló el teniente coronel Paulo Cruz, de la Policía de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ con información del Noctámbulo.

