Un video se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas en el país. Se trata de la grabación de un altercado entre un oficial de la policía y un ciudadano que iba a ser revisado.



La publicación fue realizada por el medio municipal ‘Radio Chía’ que obtuvo el momento exacto en el que empieza la trifulca. Según el relato de la mujer que grabó el video, el agente le habría pedido una requisa al hombre y este se negó.



Tras la respuesta, empezó una discusión entre ambos que llevó a una brutal golpiza al policía. Las imágenes han causado repudio en redes sociales y los internautas piden que se castigue al agresor.



“El oficial le estaba pidiendo una requisa, pero esta persona se le fue encima, actuó violentamente contra el oficial, fue un abuso en contra de la autoridad”, explicó la narradora del video.



En el cortometraje, que dura poco más de dos minutos, aparece el hombre gritando groserías y obscenidades al uniformado. Luego para intimidarlo, le propina varios golpes en la cabeza y lo deja en el suelo hasta que otras personas y policías intervienen.



“Le pedí un registro normal. Le abrí el bolsillo, normal. Se puso ‘aleta’, normal. Cuando se puso así, me levantó la mano, me pegó la cachetada. Igual, no reaccioné. Reaccioné cuando dio la espalda y lo cogí en el piso. Eso fue lo único que hice”, expresó el agente al portal ‘Oasis Magazine’.



El suceso habría ocurrido en en la carrera 11 de Chía, Cundinamarca, en el sector Ciudad de la Luna, A pesar de que se desconoce la fecha del altercado, el video tuvo tanta difusión que llegó al alcalde del municipio.

#NOTICIAS | Golpeado y maltratado, así terminó un uniformado de la #Policía al pedirle una requisa a un ciudadano que reaccionó de manera violenta. El intolerante hecho se presentó en #Chía, Cundinamarca. El hombre fue detenido.



El agresor mientras se encontraba en la patrulla, antes de ser llevado a un puesto de control. Foto: Twitter: @chiaradioo24

La reacción de las autoridades

Luis Carlos Segura, alcalde de Chía, publicó la grabación en su cuenta de Twitter y se pronunció al respecto. Aseguró que el uniformado debe instaurar una denuncia contra su agresor.



“El comportamiento de este ciudadano es inaudito, irrespetuoso y violento. No existe ninguna excusa para las agresiones y ofensas. Invito al uniformado a instaurar la respectiva denuncia contra su agresor, para que se establezcan las sanciones que contempla la Ley”, escribió el funcionario.



El hombre habría sido dejado en libertad horas después y fue castigado con un comparendo por desacato a la autoridad, un delito que aparece en el Código de Policía.

