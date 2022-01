En la madrugada de este 17 de enero, a eso de la 1:40 a. m., Javier Bedoya Flores fue asesinado en medio de una riña en la zona de bares y discotecas de la localidad de Fontibón. La víctima, de 26 años, se encontraba adscrita a la Policía Nacional Antinarcóticos y se sumó a los cinco homicidios de uniformados que se registraron al cierre de 2021 en la ciudad.



Según la versión de las autoridades, Bedoya y su compañero de oficio se encontraban en su día de descanso departiendo con sus parejas sentimentales en un bar de la zona. Al parecer, en un hecho de intolerancia, que no está establecido aún, tres hombres de identidad desconocida habrían atacado a los uniformados para golpearlos y apuñalar a uno de ellos.



Según el coronel de la Policía de Fontibón, Ricardo de los Ríos, “los policías alcanzaron a ser remitidos al hospital de Fontibón, donde recibieron atención médica y, lamentablemente, a causa de sus heridas, murió el patrullero Bedoya”.



Las unidades de la Sijín y la Sipol hacen presencia en el lugar, recolectando testimonios y recopilando información de las cámaras de video que permitan esclarecer los hechos, ocurridos en la madrugada de hoy.



Sin embargo, este no es el único episodio en el que policías han resultado heridos o asesinados. El año pasado, en medio de operativos de control y requisa, cinco uniformados perdieron la vida a manos de delincuentes que los atacaron con normas blancas o de fuego. No obstante, la institución comunicó que tanto el patrullero Javier Bedoya Flores como su compañero no se encontraban en servicio, por lo que el hecho estaría catalogado como un homicidio derivado de un caso de intolerancia.



En ese contexto, las cifras de la Secretaría de Seguridad revelan que los homicidios en la capital del país presentaron un aumento de 8,7 por ciento entre 2020 y 2021; ahora bien, si se comparan las cifras del año pasado con las de 2019, el aumento registrado es de 7,2 por ciento, teniendo en cuenta que en el año prepandemia fueron 1.052 asesinatos y en 2021, 1.128, la diferencia fue de 76 casos.



Ahora bien, las lesiones personales en el periodo comprendido entre 2020 y 2021 tuvieron un incremento de 24,6 por ciento, mientras que al contrastar datos de 2019 y 2021 se evidencia una reducción de 4 por ciento en el reporte de casos. Aunque la cifra es positiva, el número de registros es alarmante. Por ejemplo, en 2019 fueron 22.804 casos reportados; en 2020, 17.567, y en 2021, 21.881.



En ese sentido, el abogado Fernando Pinzón, especialista en ciencias penales, dijo que “es importante conocer el móvil por el cual fue asesinado el sujeto; si esa causa corresponde a su condición de policía, el supuesto asesino será juzgado por atentar contra la vida de un funcionario público; sin embargo, como hablamos de un uniformado que no estaba en funciones y que al parecer estuvo involucrado en un hecho de intolerancia, este tipo de agravamiento no se aplicaría para el caso y se trataría como un homicidio normal”.



Finalmente, la Secretaría de Seguridad ha dicho que adelanta labores de sensibilización con los ciudadanos para reducir la cifra de homicidios por causa de intolerancia que han ocurrido en Bogotá. Según Medicina Legal, la cifra de homicidios por esta causa en lo corrido de 2021 fue de 71 casos.

