Policía de Bogotá habla sobre el polémico atraco en Puente Aranda

Tras las críticas a dos patrulleros de la Policía por su tardía reacción al atraco a una familia el pasado viernes a las 6 a.m. en la localidad de Puente Aranda, y que quedó grabada en una cámara de seguridad, el coronel Jairo Baquero, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó lo sucedido con los uniformados.



(Contexto: Critican a policías por débil actuación en robo en Puente Aranda)

El comandante Operativo de la Mebog aseguró que los patrulleros fueron notificados por la ciudadanía de un “requerimiento” a unas cuadras de donde se movilizaban, por lo que no sabían lo que ocurría allí, y al llegar al lugar de los hechos, los delincuentes huyen en una motocicleta. Inmediatamente, los policías emprenden una persecución por 20 cuadras, según Gómez Heredia, hasta finalmente huir.



“Teniendo en cuenta que los delincuentes no accionaron sus armas de fuego, la Policía no podía accionar las mismas”, prosiguió Baquero, explicando las razones por las que los uniformados no abrieron fuego, lo que algunas personas pidieron en el video que circuló en redes.

La vocación de servicio es el principal valor que nos caracteriza como policías, quienes trabajamos día a día por la seguridad y convivencia ciudadana.



Frente a los hechos ocurridos en la localidad de Puente Aranda informamos lo siguiente👇🏼#TransparenciaPolicial pic.twitter.com/BY1AB1N2Og — Mayor General Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) March 30, 2021

Desde la Mebog manifiestan que ya se está haciendo investigaciones para dar con la identificación de los dos delincuentes, e invitan a la ciudadanía a denunciarlos si tienen algún indicio del paradero de los sujetos.



BOGOTÁ

