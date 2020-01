Policía esposa a taquillera de TM por negar ingreso gratis a agentes

Una taquillera de recaudo Bogotá, que trabaja en la estación Jiménez de TransMilenio, fue esposada por un agente de la Policía Metropolitana luego de que ella tratara de evitar el ingreso gratuito de policías que iban de civil.



Aunque el acuerdo 595 de 2015 sí permite el ingreso gratuito de la Fuerza Pública al Sistema Integrado de Transporte (TransMilenio y buses zonales), se aclara que para que se dé el beneficio "se le exigirá (al agente) estar uniformado y no utilizar ninguna prenda que impida la visibilidad del uniforme".

Según compañeros de la empleada de Recaudo, ella se remitió a esta norma para justificar su actuación.

Sin embargo, fue requerida por un Policía quien procedió a esposarla. La acción quedó registrada en un video en el que se capta el momento en que el agente afirma "Dígale a la gente que ella se fue para la UPJ".



"El enojo del policía fue porque ella no dejó ingresar a varios agentes que estaban de particular", le dijo a City Tv Luz Maver Doncell, compañera de la mujer.



En el mismo video, se ve el momento en que la empleada pide que llamen a una supervisora para aclarar la situación. Sin embargo, el Policía insiste en llevársela.



Este es el diálogo que ellos sostienen:



-Todos los policías uniformados pueden ingresar sin problema -le dice el agente.



-Pero es que me iba a ingresar una gente de civil y hay unos protocolos para nosotros en eso. Yo tengo que informar al centro de control -responde la empleada de Recaudo.



- Ahí hay unas cámaras. Estudiantes son Policías (...) ¿O sea que uniformados tienen que verificar uniformados? -insiste el agente.



- ¡Ellos venían de civil!



Finalmente, supervisores de Recaudo Bogotá llegaron a la escena y evitaron que la mujer fuera trasladada. Se espera que este lunes la empresa instaure una queja formal ante la Policía que, por su parte, aseguró estar investigando los hechos. Por lo pronto, la empleada esposada quedó con incapacidad.



"La sacaron humillada de la taquilla. La maltrataron, ella está con tres días de incapacidad porque está emocionalmente muy mal", aseguró su colega Luz Maver Doncell.

BOGOTÁ

Con información de Citytv de Stephany Valencia