¿Cuáles son las propuestas que la alcaldesa hace para mejorar la seguridad?



Lo que pide la gente es más pie de fuerza. La apuesta del Distrito es tener un cuerpo de Policía especializada para Bogotá, que conozca la ciudad, cercano al ciudadano, que tenga vinculación y arraigo con la ciudad. Queremos que sea aspiracional prestar el servicio de policía en Bogotá, por los servicios que ofrecemos, los incentivos, formación y capacidades que la ciudad entrega a la Policía.

¿Este pie de fuerza dependería de la Policía Nacional o del Distrito?



La propuesta de ninguna manera busca descentralizar ni quitar la unificación del mando que tiene la Policía Nacional, en el marco de la propuesta que el Gobierno viene haciendo en términos de reforma policial y de crear un nuevo ministerio. Nos atrevimos a decir, Bogotá necesita más policías y queremos que el Policía que presta el servicio en Bogotá se capacite y tenga herramientas para lo que la ciudad necesita y que tenga arraigo; aquí los formamos, los podemos capacitar, les podemos dar las mejores herramientas. No estamos hablando de que sea una policía ni independiente de la nacional, pero que sí sea un cuerpo de policía especializado para las necesidades que tenemos en la ciudad.



¿Y La segunda propuesta?



Queremos llevar el proyecto de la justicia restaurativa a una ley que permita abordar los delitos de menor cuantía de manera eficaz, efectiva y que el ciudadano sienta que hay una sanción, pero no queremos que ese delincuente que se roba un celular termine 10 años en La Picota, de eso no se trata. Se trata de penas efectivas, procesos abreviados y restaurativos que implican reparación a la víctima, a la ciudad, resocialización y nuevas oportunidades. Bogotá no se queda solo señalando los errores, estamos proponiendo alternativas; en este caso, un proyecto de ley.



¿Cómo estamos con las cifras delictivas en la ciudad?



Hace año y medio teníamos una explosión social, conflictividad, violencia, indicadores bastante deteriorados en materia de seguridad y convivencia, y tuvimos que empezar un plan de contención; en primera instancia, sobre todo para salvaguardar la vida. El primer propósito que teníamos en un escenario donde el homicidio estaba subiendo un 17 por ciento en julio del año pasado era hacer un ejercicio de contención. En lo corrido de este año tenemos una reducción del 12 por ciento en los casos de homicidio, del 11 por ciento en hurto de automotores, 5 por ciento en hurto de bicicletas y del 20 y 25 por ciento en hurto a residencias y comercios.



¿Cuáles han sido las estrategias?



Una suma de factores. En primer lugar, recuperar la economía, generar empleo, recuperar todo lo que se perdió derivado de la crisis económica y de la pandemia. En segundo lugar, atender a la población más vulnerable y a quienes más necesitan ayuda del Estado. En tercer lugar, más participación de la ciudadanía, gente involucrada en las problemáticas de su barrio, de su entorno, participando en frentes de seguridad, en redes de cuidado.



Además hemos realizado un trabajo muy especializado, en equipo y sin fisuras, con la Policía y la Fiscalía, desarrollando nuevos instrumentos que nos permiten comprender mejor la actividad criminal y enfocar los recursos hacia donde más impacto podemos generar. Tenemos, sin lugar a dudas, desafíos, enfrentamos retos mayúsculos, pero hemos visto indicadores objetivos de seguridad que nos muestran que vamos por buen camino y eso lo empieza a reconocer la ciudadanía. La última encuesta de la Cámara de Comercio sobre victimización y percepción de Seguridad así lo evidencia.



Las cifras de homicidios son positivas porque hay reducción. En junio estaban en -16 por ciento y hoy estamos en -12, ¿qué pasó?



Los homicidios obedecen, más o menos la mitad, a temas de disputas entre grupos de crimen que están articulados en torno a las rentas ilícitas y buscando controlar esos negocios, especialmente el narcotráfico. El esfuerzo lo hemos focalizado contra los grupos multicrimen. A principios de año identificamos 11 grupos de crimen con capacidad de violencia, con actividades en narcotráfico, extorsiones y en modalidades de hurto. Ahí hemos dado importantes golpes contra ‘los Maracuchos’, ‘el Tren de Aragua’ y ‘los Satanás’.



Pero, por otro lado, hemos tenido un incremento en homicidios derivado del atraco, el hurto violento y homicidios que se generan por riñas que se salen de control. Por eso estamos haciendo más controles, venimos trabajando, por ejemplo, con los establecimientos de rumba y de ocio nocturno para generar unos esquemas conjuntos de prevención y de control con sus equipos de logística y de seguridad privada.



¿Qué pasa con los delitos de violencia intrafamiliar y sexuales?



Estamos trabajando en la activación de más y mejores instrumentos para abordar preventivamente las causales de este tipo de comportamientos, como la prevención, la cultura ciudadana y la tolerancia. Y también hemos organizado a las entidades del Distrito y los servicios que prestamos para atender de forma prioritaria este tipo de situaciones. Un ejemplo son las Casas de Justicia.



Otros casos que hemos identificado son los delitos de violencia intrafamiliar y sexuales. Muchos de estos fueron durante la pandemia y ahora se están denunciando. Gracias a la Fiscalía, que ha prestado fiscales especializados, hemos podido entender y esclarecer rápidamente casos de violencia contra menores que se presentan, por ejemplo, en colegios del Distrito. Ahí hay una articulación de capacidades del Estado, de la Fiscalía, de la Policía, pero sobre todo del Distrito, generando coordinación para la recepción de denuncias, atenderlas de manera prioritaria, actuar en lógica de prevención.



¿Podemos decir que los grupos criminales ya están controlados?



Podemos decir que de las 11 estructuras de crimen que priorizamos a principios de año, que eran los responsables de narcotráfico, de homicidios, de acciones violentas que generaban terror e intimidación en distintas zonas, nueve han sido impactados contundentemente. Tenemos 111 capturas por orden judicial, capturas de cabecillas de esos grupos y, adicionalmente, hay 437 capturas de otros integrantes. Este es un esfuerzo que debe sostenerse porque en la medida que vamos desarticulando, otros van a querer llegar.



Los casos de extorsión han bajado cerca del 15 por ciento, pero los expertos dicen que es alto el subregistro. ¿Qué pasa ahí?



Muchos de los grupos multicrimen en torno al narcotráfico y otras modalidades de hurto también apelan a la extorsión para intimidar a sus víctimas y para generar un control en los territorios. Estamos haciendo una labor muy fuerte con la Policía y con el Inpec porque encontramos que un gran porcentaje de los casos de extorsión ocurren desde las cárceles.



¿Por qué pasa eso?



Tenemos una problemática compleja, asociada y derivada del hacinamiento. Infortunadamente se presentan casos de corrupción de funcionarios del Inpec que se prestan para facilitarles a detenidos el ingreso de elementos para cometer estos delitos, es una suma de temas que tenemos que vigilar y controlar.



¿Hay una mafia en cárceles?



Si me pregunta si hay mafias, sí. Hay crimen organizado asociado a la extorsión, que tiene capacidades para permear autoridades, generar intimidaciones y asociar esa actividad de extorsión a otras actividades delincuenciales, como el narcotráfico u otras modalidades de hurto, como el de celulares.

