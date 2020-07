Policía se encontró $ 900.000 e investigó hasta hallar al propietario

El uniformado de la estación La Candelaria de la Policía de Bogotá, Jefferson Parra, en medio de sus labores de patrullaje se encontró la madrugada del pasado lunes 6 de julio 900.000 pesos en las calles de esta localidad.

"Sobre una cuadra, en un costado muy oscuro, observó unos papeles, me da la curiosidad de acercarme, me doy cuenta que es un fajo de billetes envueltos en un caucho. Al día siguiente deduzco que son de alguien de esa cuadra", explicó el uniformado.



Parra buscó en cámaras de seguridad del sector hasta detectar al hombre que perdió la plata. Después de esto, en labores de vecindario, logró identificar dónde vivía, y se dirigió hasta su vivienda a devolverle, personalmente, lo que había perdido el día anterior.



"Llegamos a su casa, le hicimos unas preguntas, la información es verídica y con los videos establecemos que sí, que es el propietario del dinero. El señor agradece en nombre de él y sus hijos, tiene tres hijos y necesitaba urgente la plata, dijo que fue algo que no se lo esperaba", contó el patrullero.

