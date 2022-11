EL TIEMPO conoció que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía ya lograron la identificación presunto agresor de la menor de 17 años Hilary Castro que fue víctima de abuso en una estación de TransMilenio.



Hay que recordar que las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien aportara información que llevara a los investigadores a dar con el paradero del supuesto hombre que habría abusado de Hilary Castro detrás de una estación de TransMilenio.



(Le puede interesar: Claudia López: ‘Destruir estaciones y buses no repara a ninguna mujer')

La identificación del presunto agresor de la menor de 17 años se da luego de que un grupo de cerca de 300 manifestantes de diferentes colectivos feministas se tomaran la ciudad ayer para repudiar el hecho; no obstante, la manifestación se tornó violenta y se registraron hechos de vandalismos que dejaron tres estaciones de TransMilenio con graves afectaciones en su infraestructura y que generaron un fuerte colapso en la movilidad de la ciudad.



Debido a esto, el Brigadier General Carlos Triana, comandante de la Mebog informó que van a verificar quienes fueron las personas que llevaron a cabo los actos de violencia para judicializarlas ante la justicia y que respondan por los daños a los bienes públicos.



No obstante, Triana rechazó los actos de los que la menor de edad fue víctima, y aseguró que están a disposición todas as capacidades de la policía para identificar al presunto delincuente.





NOTICIA EN DESARROLLO...