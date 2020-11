Policía dice que ‘nunca ha ocultado’ los hechos del CAI de Soacha

El comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel Cesar Ovidio Castro, se refirió a la denuncia sobre las muertes de 9 personas que estaban detenidas en el CAI de San Mateo, en Soacha, en hechos ocurridos en esa edificación el pasado 4 de septiembre pasado.

(Lea: Concejal dice que 9 jóvenes heridos en incendio en estación han muerto)



Ese día se presentó un incendio provocado por los internos. Durante los hechos, falleció una persona y ocho más han muerto hasta la fecha producto de las graves heridas que sufrieron.



Sobre este mismo incidente se pronunció en su momento la Gobernación de Cundinamarca, que puso en conocimiento de la Justicia Penal Militar esos hechos.



El coronel Castro reportó que se presentó una asonada de familiares de detenidos, que querían que les permitieran la visita y, simultáneamente, hubo un amotinamiento de los detenidos.



Sin embargo, este martes, el concejal Diego Cancino denunció que ya van 9 muertes por los hechos del 4 de septiembre y que "las investigaciones no se han dado". Según Cancino, en la estación de San Mateo se presentó un caso de abuso poilicial. Ese día, agregó, había 20 jóvenes que que estaban siendo "maltratados" y "torturados" y que no recibían comida. Señala que los policías "dejaron prender en llamas a esos muchachos".



“Los detenidos inician el fuego de colchonetas y eso generó un incendio, en el que lamentable se quemaron estas personas”, afirmó el coronel Castro, quien aseguró que ante esa situación, los policías reaccionaron y rescataron heridos.



(Ciudadano venezolano interpone tutela contra Claudia López)



Once de los heridos fueron llevados al Hospital Cardiovascular de Soacha y cuatro más al hospital Simón Bolívar de Bogotá.



El coronel Castro explicó en Blu Radio que por el mismo material de los colchones el fuego se propagó rápidamente y que esto fue lo que terminó afectando a los mismos internos, quienes en el amotinamiento iniciaron el fuego.



“Desde el mismo momento, como Comandante di a conocer lo que había pasado. Esa actividad ha sido pública”, agregó el alto oficial, quien insistió en que “nunca se ha ocultado información, “lo que ha habido es información”, y negó que se haya presentado negligencia de los uniformados para auxiliar a los detenidos.



“No hubo negligencia. Actuamos de manera inmediata. Se sacaron los heridos y de manera inmediata, se trasladaron los heridos”, aseguró.



“Pusimos a disposición de la Fiscalía y de la Justicia Penal Militar y se abrieron las investigaciones correspondientes”, insistió el coronel, quien aseguró que el mismo día de los hechos, el CTI de la Fiscalía inició las investigaciones para establecer cómo ocurrieron.



REDACCIÓN BOGOTÁ