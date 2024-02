Separan del cargo a patrullero señalado de quedarse con celular robado en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció este miércoles que fue retirado de su cargo el patrullero que estaba señalado de haber retenido un celular robado en una estación de Policía en el centro de la ciudad.



La denuncia fue conocida luego de que la víctima asegurara que delincuentes se llevaron su dispositivo, pero uno de los criminales fue capturado por agentes de un CAI cercano.

El caso ocurrió en las inmediaciones al parque El Virrey, cuando dos residentes del sector caminaban y fueron abordados por dos delincuentes que los despojaron sus pertenencias.



De inmediato, la pareja dio aviso a las autoridades sobre lo sucedido, logrando que agentes de la Policía del sector dieran con la captura de uno de los delincuentes.



No obstante, se dice que este no era el hombre que tenía el celular y que, aparentemente, se lo había entregado a uno de sus cómplices.



La pareja comenzó a dudar sobre el procedimiento efectuado, ya que la ubicación del GPS del dispositivo marcaba como último punto de registro una estación de Policía en el centro de la ciudad.



Esa misma tarde, las víctimas acudieron a dicho centro de Policía, pero la única respuesta que recibieron fue que debían volver en un horario laboral para que les dieran información sobre el móvil.



Sin embargo, en diálogo con Noticias Uno, la víctima del hurto dijo que uno de los uniformados le dijo en secreto que lo más probable era que no recuperara el dispositivo porque, en la mayoría de las veces, "esos celulares terminaban siendo revendidos por los mismos policías".

Tras la denuncia, la Policía Metropolitana de Bogotá comenzó con las investigaciones correspondientes y confirmó este miércoles que el patrullero señalado de retener el dispositivo fue retirado de su cargo.



"En las indagaciones preliminares se logró identificar a un uniformado, en el grado de patrullero, quien estaría involucrado en la pérdida del teléfono celular, así las cosas, con total apego al debido proceso, se dispuso la separación del cargo del uniformado", se lee en el comunicado.



El Comando de la Mebog rechazó cualquier tipo de comportamiento que vaya en contra de "la política de integridad policial" y que atente contra el servicio que la entidad le presta a los ciudadanos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS