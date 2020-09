‘El policía no necesita permiso para usar armas de fuego’

“Asesinaron a Javier Ordóñez y dispararon indiscriminadamente a ciudadanos: #Septiembre9 68 heridos, 7 muertos; #Septiembre10 8 heridos por armas de fuego. Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. ¿Entonces a quién obedecen?”.



La pregunta se la hacía el pasado viernes 11 de septiembre a las 9:12 de la mañana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta de Twitter, al cuestionar la acción de algunos miembros de la Policía que les dispararon a manifestantes en medio de los desmanes de la semana pasada.

Esa duda abría un debate que para la institución está zanjado, pero que para algunos expertos y buena parte de la opinión pública apenas comienza.



“No necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o elementos de servicio”, respondía el general Hoover Penilla, quien fue comandante de la Policía de Bogotá en la pasada administración.



El oficial explicó que los uniformados deciden individualmente cómo y en qué momento usar su arma de dotación, o cualquier otro instrumento del servicio. Ellos están entrenados para eso, sostuvo.



Aclaró que los funcionarios que atendieron las violentas jornadas de manifestaciones y vandalismo, y protegieron los CAI que estaban siendo destruidos, no estaban listos para atender una movilización social, sino que salieron a prestar un servicio policial rutinario.

El general (r) Héctor Darío Castro Cabrera, quien fue comandante de la Policía de Bogotá durante la alcaldía de Antanas Mockus y hoy es presidente del Colegio de Generales, dijo en otras palabras lo expresado por Penilla, a propósito de lo ocurrido las noches del 9 y el 10 de este mes de septiembre.



“Si ellos disparaban a las personas, al cuerpo de las personas, y no están siendo víctimas de un ataque inminente que pusiera en riesgo su vida, es un error, hay que analizar la responsabilidad individualmente para cada caso”, precisó el general Castro.



El oficial terminó su explicación diciendo que si un policía está siendo atacado con un arma de fuego, o siendo víctima de cualquier otra agresión que ponga en riesgo su vida, este no tramitará un permiso para defenderse.



“Qué tal que lleguen y comiencen a atacar el CAI con fusiles, ¿el policía llama al alcalde para preguntarle si puede utilizar el arma para defenderse? No, es ilógico. El policía no necesita permiso para usar el arma de fuego”, complementó Castro Cabrera.



Sin embargo, persiste una duda: ¿quién da las órdenes? Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, considera que esa pregunta no tiene respuesta, ya que hay un vacío legal.

“La Constitución dice que el alcalde es el encargado de la seguridad de los municipios. Pero a su vez, la Policía dice: ‘No, pero mi comandante supremo es el Presidente y los mandos máximos”, cuestionó Rosanía.



La explicación que fuentes de la institución le dan a esto es que los alcaldes son jefes de policía, pero no de la Policía. Es decir, son los responsables del orden de la ciudad o del municipio, a través de la expedición de actos para regular y procurar los bienes a los ciudadanos y alejar de la sociedad los males y las calamidades.



Los alcaldes tienen a su disposición la fuerza pública que ostenta la Policía Nacional, para hacer cumplir esas determinaciones.



El general Castro Cabrera ilustra esto con una anécdota en su tiempo de comandante de la Mebog. “Antanas Mockus me decía: ‘No podemos dejar bloquear TransMilenio por ningún motivo’, pero nunca me dijo: ‘Saque escuadrones armados o antimotines o Esmad’; yo cumplía la orden porque él es la autoridad de policía”.

Pese a esto, Rosanía insiste en que hay una confusión. “Tenemos un choque de opiniones por una mala construcción de arquitectura constitucional. No deberíamos estar en ese debate, debe estar claro de quién es la jurisdicción y la competencia, pero no está claro; se pensó siempre que se trabajaría de una forma armónica por los intereses del Estado, pero eso es mentira, es un error, la política no funciona así”, cuestionó.



Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, opinó sobre las jornadas de violencia que diferentes mandos, no necesariamente oficiales, tomaron decisiones sin consultar a sus superiores.



“Al menos durante dos horas y media no hubo mando de control, se perdió todo, todo el mundo estaba desconcertado”, señaló Ávila.



Esta versión fue desestimada por las autoridades, quienes confirmaron que durante los hechos, desde el PMU Distrital, se llevó el control de lo que ocurría y se tomaron decisiones.



“Nadie, en lo que a mí me consta, ni en el PMU Distrital o Nacional, dio ni una orden arbitraria, ni ilegal ni inconstitucional. No hubo una persona que dijera: ‘Defiendan los CAI a sangre y fuego, o retomen los CAI de cualquier manera”, expresó la semana pasada en el Concejo de Bogotá la alcaldesa Claudia López.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

En Twitter: ​@BogotaET