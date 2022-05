La Policía Metropolitana de la ciudad adelantó un operativo de intervención con aproximadamente 60 uniformados, presencia de la Secretaría de Seguridad y el Ejército Nacional en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, para rastrear cualquier actividad delictiva que se realice o se planee desde este barrio de Bogotá.



Entre los resultados operativos, las autoridades informaron que dicha casa señalada de ser un lugar de tortura en Bogotá fue sellada por un periodo de diez días pues, según las investigaciones, no tiene licencia para funcionar como hotel de paso o paga diario, que sería la razón social bajo la que funciona.



De otro lado, en la intervención se registraron 97 personas entre las cuales un sujeto fue arrestado por porte ilegal estupefacientes, además, se incautaron 18 armas blancas, varias cajas de cigarrillos al parecer de contrabando, además de un lote de bebidas alcohólicas adulteradas que fueron posteriormente destruidas.



De acuerdo con el coronel Wilfrand Méndez, comandante operativo, en el sector de San Bernardo solo se ha reportado un caso en el que un hombre fue sacado muerto de la mencionada casa. “Este es único caso que tenemos en esa modalidad en este sector en lo que va del año”, enfatizó.



De acuerdo con la Policía, este año se han realizado 23 intervenciones en este barrio de la ciudad. Según el coronel Méndez, estos procedimientos tienen como objetivo reducir el consumo y la venta de estupefacientes.



Por su lado, el jefe de homicidios de la Sijin detalló que aunque si se tiene confirmación de que un cuerpo fue hallado en esa vivienda y luego tirado en la calle, no se puede hablar de casas de pique o tortura porque no hay elementos que relacionen las extrañas muertes de abril con ese lugar.



REDACCIÓN BOGOTÁ