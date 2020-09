Primeros cambios en la operación de la Policía de Bogotá

La alcaldesa Claudia López y el general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, salieron este jueves a explicar juntos cómo será el proceso de recuperación de los 72 CAI que fueron afectados en las jornadas de violencia de la semana pasada, así como la estrategia que se implementará para garantizar la seguridad en los barrios mientras se avanza en la reconstrucción de esas estructuras.

El anuncio es un mensaje positivo porque evidencia que pese a que hubo posiciones de ambas partes que generaron tensiones, tanto la Mebog como el Distrito ya empezaron a trabajar juntos para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar la seguridad y la convivencia en las localidades.



Sobre los CAI, explicaron que todos cuentan con un seguro que se hará efectivo para su reconstrucción, pero que mientras esto avanza, el servicio de policía que se prestaba en estos se garantizará aunque no esté la infraestructura.



“A pesar de las dificultades seguimos trabajando juntos y coordinados, como siempre, y tenemos todo un dispositivo de seguridad y convivencia para Bogotá. Que la gente no crea que porque dañaron los CAI no van a estar operando, o que por eso no hay seguridad”, comentó López desde el CAI Jaboque, uno de los que fueron vandalizados.



Pero la estrategia que anunció la mandataria va más allá y deja ver que, desde sus capacidades, está implementando cambios en la prestación del servicio policial. López explicó que están trabajando para tener “más y mejor policía”.



Quizás el cambio más importante sea que desde ahora los bogotanos dejarán de llamar a los números celulares de los CAI, o los teléfonos de los uniformados de la zona, para solicitar un servicio. Todo será canalizado por la línea 123.

“Esto nos va dar una mayor capacidad de respuesta rápida y de supervisión y control. Desde el 123 vamos a saber qué servicio de Policía se asignó y tendrá que decir qué resultados tuvo. Otro problema de Bogotá que quedó en evidencia, pero que venía de antes, es que no hay supervisión ni control a los uniformados”, precisó López.



Es decir que ahora no se recibirán denuncias en estos lugares. La invitación que hizo el general Rodríguez es a que estas se interpongan en la aplicación móvil ADenunciar. El alto oficial añadió que la reconstrucción de los CAI incluirá también una nueva disposición de las cámaras de seguridad en el interior de estas instalaciones.



“Una falencia que encontramos en cada CAI es que no tenemos en tiempo real lo que ocurre, o en el C4 o ligado a la Policía Nacional, y esas imágenes en algunos CAI se perdieron. A partir del arreglo de estos 72 CAI van a quedar las cámaras conectadas en tiempo real al C4 para una mayor efectividad en grabaciones y que no se pierda lo que pasa en los habitáculos. Esto nos permitirá hacer el control y acompañamiento a nuestro policías”, apuntó el general Rodríguez.

Reconstruir los CAIs no es el mayor desafío sino reconstruir la confianza entre ciudadanía, Policía y autoridades.



Reconociendo la gravedad de lo ocurrido, trabajamos en verdad y justicia, y también en tener más y mejor seguridad, justicia y convivencia en toda la ciudad. pic.twitter.com/RL4oWx3mJs — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 17, 2020

También se pusieron en operación 15 CAI móviles que estarán recorriendo zonas donde las instalaciones policiales fueron vandalizadas. De hecho, la alcaldesa explicó que llegaron refuerzos a la Metropolitana que entrarán a apoyar los requerimientos ciudadanos, principalmente en los barrios donde los CAI fueron incinerados.



“Hay un refuerzo adicional de un oficial y seis policías móviles en la jurisdicción de tres CAI para la seguridad de la ciudadanía”, explicó el comandante (e) de la Metropolitana.



Otro de los aspectos que mencionaron tanto Alcaldía como Policía fue el llamado a que la comunidad ayude brindando información sobre 13 personas que participaron en los actos de vandalismo de la semana pasada.

“Necesitamos su colaboración. Así como la ciudadanía se ha acercado a ayudarnos a limpiar los CAI mientras se hace la obra, cosa que agradecemos, también necesitamos la información que tengan. Tenemos el rostro de 13 vándalos. Si alguien nos ayuda a identificar el nombre, dónde viven, hay dispuesto un pago de hasta 3 millones de pesos”, invitó López.

Balance en el Concejo

Este jueves, la alcaldesa Claudia López; el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, hablaron en el Concejo de la ciudad sobre los avances y las acciones en el esclarecimiento de los hechos de los días 9, 10 y 11 de septiembre, que incluyeron protestas, disturbios, violencia contra civiles y policías y casos de abuso policial.



En total, según las cifras entregadas al cabildo distrital, hubo 216 policías heridos, 161 el primer día, y cuatro por arma de fuego. Además, se contaron 305 civiles heridos, 75 por arma de fuego, 43 con cortopunzantes, y el resto sufrió otro tipo de lesión.



Además, confirmó que hubo fallecidos, 9 por heridas de arma de fuego, y una mujer asesinada por vándalos que roban un bus y la atropellaron. Compartió una recopilación “de las evidencias entregadas, primero, al presidente Iván Duque y luego a la Procuraduría, Fiscalía y organismos internacionales, sobre vandalismo y uso indiscriminado de armas de fuego por algunos policías el 9 y el 10 de septiembre”.

Daniel Palacios, viceministro del Interior y quien estuvo en el recinto, dijo que no ha dejado de haber una comunicación entre Alcaldía y Gobierno Nacional, y que “se deben investigar las denuncias y debe quedar claro que en su gran mayoría la Policía cumple los protocolos".

