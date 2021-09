Mebog dice que sí ha aportado para esclarecer muertes del 9 de septiembre

El comandante de la Policía de Bogotá, el general Eliécer Camacho, se refirió a las declaraciones de la alcaldesa, Claudia López, quien este jueves dejó ver su inconformismo sobre el avance de las investigaciones en contra de los miembros de la institución que estarían involucrados en el homicidio de nueve ciudadanos durante las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre del 2020.

La mandataria dijo que pese a que hay tres imputados por estos hechos, ellos aún permanecen activos en la Policía. “Ninguno de los casos de los 300 heridos tiene al menos un identificado, menos un imputado. De los diez homicidios, sólo en cuatro casos ha habido imputaciones a miembros de la Policía, quienes ni siquiera han sido retirados del servicio”, lamentó López.



Cabe recordar que de las 10 muertes violentas registradas durante esa noche, una fue María del Carmen Viuvche, una mujer arrollada por un bus del Sitp que vándalos se habían robado.



La mandataria agregó que los abusos de algunos uniformados “y la falta de justicia minan la credibilidad de toda la institución”.



“Queda en el aire como si no se hubiera hecho nada. Que la Policía no ha aportado mucho como para esclarecer en Fiscalía y Procuraduría, ellos tienen el poder preferente y ellos van con el proceso de acuerdo a la norma”, expresó el general Camacho en conversación con EL TIEMPO.



Añadió que otros temas de abuso de autoridad y lesiones, los asumieron con 89 investigaciones, una destitución, suspensiones y multas de acuerdo a lo que les permite la ley. Hay otros casos en los que no se evidenciaron elementos que involucraran a los uniformados en alguna acción irregular.



“Inicialmente, donde están los muertos, eso lo asume la Fiscalía, ahí no puede haber Sijín, y aportes nuestros cada vez que pidieron libros, armas de fuego se entregaron, videos se entregaron, y en materia disciplinaria la Procuraduría cuando ve eso toma con poder preferente y tiene investigaciones abiertas entre los cuales se tienen unos homicidios determinados”, concluyó el alto oficial.

