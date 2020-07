Policía de Bogotá desmiente agresión a mujer trans en Tunjuelito

La Policía de Bogotá manifestó a través de un comunicado de prensa que son falsas las acusaciones que se conocieron en redes sociales y que sugerían que integrantes de la fuerza pública habrían golpeado a una mujer trans el pasado domingo 28 de junio en la localidad de Tunjuelito.

"De acuerdo a los videos adjuntos el hecho corresponde, en realidad, a un caso atendido ese día y hora por los cuadrantes de la localidad de Tunjuelito, acudiendo a un llamado de una mujer que denunciaba a un hombre en alto grado de exaltación", explicaron desde la Mebog.



La denuncia alertaba sobre la llegada de ese sujeto, arrendatario de una habitación, quien estaba ebrio y dañando la puerta de la residencia. En este sitio, luego de ser reducido, es trasladado al hospital El Tunal. Las imágenes de una cámara de video que captó este hecho, fueron usadas para alertar sobre el presunto ataque a una trans.



La denuncia de la Red Comunitaria Trans decía que "la @PoliciaBogota

golpeó a una mujer trans, tiró al piso, arrastró y la subió a una moto. Al día de hoy no sabemos nada de ella".

⚠️URGENTE⚠️



El domingo 28 a las 11:30pm en Tunjuelito( barrio San Carlos) la @PoliciaBogota golpeó a una mujer trans, tiró al piso, arrastró y la subió a una moto. Al día de hoy no sabemos nada de ella. Es un caso asqueroso de violencia policial y tememos por su vida. pic.twitter.com/mx3jJgYKv8 — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) July 1, 2020

No obstante, la Policía tomó contacto con la persona que aparece en el video y esta manifestó no pertenecer a la comunidad LGBTI.



"De esta manera reiteramos que la denuncia es falsa, por lo que solicitamos como Institución que no se desinforme a la ciudadanía. La Policía de Bogotá está presta a aclarar cualquier situación", concluyeron.

