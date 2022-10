Un reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer que se emitió una orden de captura en contra del teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio comandante de uno de los CAI de la localidad de Kennedy, presuntamente, por que se halló material probatorio que lo vincula con los casos de homicidio, extorsion, trafico de estupefacientes y otros delitos, cometidos por el denominado Tren de Aragua, que actúa principalmente en la localidad de Kennedy. El uniformado, al parecer, cómplice de la peligrosa red delincuencial.



(Le puede interesar: Capturan a presuntos integrantes del Tren de Aragua)

Facebook Twitter Linkedin

El comandante del Cai fue capturado por presuntos nexos con la banda criminal venezolana Tren de Aragua Foto: City Tv

Facebook Twitter Linkedin

El hombre tendría nexos con el Tren de Aragua Foto: Policía Nacional

De acuerdo con la información conocida por El TIEMPO, las declaraciones que apuntaron a una posible vinculación de un uniformado perteneciente al CAI Caldas en Kennedy, las dio uno de los mismo integrantes de la organización delictiva quien afirmó que el hombre estaría involucrado en los casos de homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes que han enlodado no solo a la ciudad, sino particularmente, a la localidad de Kennedy que esta siendo controlada por el Tren de Aragua y donde se han dado importantes golpes y resultados operativos en contra de esta estructura criminal.



También se conoció que la captura se llevó a cabo luego de una exhaustivo operación e investigación que tomó cerca de 8 meses. El hombre fue arrestados por uniformados de la Sijín en la entrada de su vivienda.



Se espera que las audiencias concentradas por el caso del teniente Víctor Manuel Flechas Tenorio comiencen mañana jueves.



El TIEMPO intentó comunicarse con la institución pero no obtuvo respuesta frente al grave caso que involucra a uno de sus uniformados.







NOTICIA EN DESARROLLO...