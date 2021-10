Armas traumáticas: incautación no reduce ventas por internet

Son varias las advertencias que deja la presentación ayer de los resultados de incautación de armas traumáticas por la Policía Metropolitana de Bogotá en lo que va del año. Por un lado, tras una explicación sobre las modificaciones que los delincuentes les están haciendo, queda confirmado que el efecto sobre la integridad de las personas que son atacadas con estos artefactos es muy grave. Además, las autoridades locales no tienen los dientes suficientes para enviar tras las rejas a quienes sorprenden portando una. No obstante, se estima que el 30 por ciento de estas están asociadas al hurto.



Las armas traumáticas y de fogueo son réplicas de revólveres, pistolas, changones, mini-Uzi y hasta de fusiles que se consiguen fácilmente en la ciudad y, por ser consideradas no letales, su comercialización, porte y tenencia no tienen ningún tipo de restricción. Sin embargo, sí están siendo utilizadas por delincuentes para realizar atracos, como lo denunció un informe de EL TIEMPO publicado en marzo pasado. De hecho, son varios los casos de víctimas que han resultado con graves lesiones.



“Hemos observado lesiones graves a personas que han sido afectadas en su integridad con estas armas traumáticas. Posiblemente por la cercanía y la posición que toma el delincuente para disparar, también se afecta la integridad de las personas. Incluso hay antecedentes de que por el arma traumática, cuando el ciudadano es afectado en algún órgano vital ha perdido la vida”, detalló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



Según explicó el alto oficial, en lo que va del año se han incautado 541 armas traumáticas, pero solo en 181 casos se ha abierto alguna noticia criminal, ya que solo portarlas no es motivo de alguna sanción o contravención contra el Código Penal. Para judicializar es necesario que las autoridades comprueben una relación del arma con algún tipo de delito.



“Insistimos en la necesidad de reglamentar el control, el porte y la tenencia de armas traumáticas. El Gobierno ha socializado un nuevo decreto y estamos esperando que sea expedido para contar con más herramientas, y ese es uno de los puntos que hemos sugerido en el marco de una ley de seguridad ciudadana que se va a presentar al Congreso, y este tipo de normas podrían ser discutidas en el marco de este instrumento legal”, señaló a su turno Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad.



Y de esto se habló en el más reciente debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá a la situación de inseguridad en la capital del país. Luis Carlos Leal, concejal de la Alianza Verde, fue uno de los que pusieron sobre la mesa los inquietantes números de venta por internet de este tipo de elementos.



Explicó que con su equipo realizó un estudio con datos de la Policía, redes sociales y de páginas de internet de venta de este tipo de artículos. Contó que en Bogotá se incautaron casi 3.087 armas traumáticas entre 2016 y 2020, pero que más o menos el 50 por ciento de esto fue en el último año.



“Nos dimos cuenta de que en Mercado Libre es muy fácil comprarlas y salen 1.319 personas que pueden vender, de las cuales más del 80 por ciento están en Bogotá, es decir, 975. De esos, más del 50 por ciento están en Puente Aranda, que es donde queda sanandresito, desde 500.000 pesos”, explicó Leal.



Agregó que hallaron que hay armas que llegan incluso hasta el calibre 12 y que no necesariamente usan municiones de goma, sino que se pueden reemplazar por otro tipo de elementos.



Sin embargo, quizás el dato más significativo del estudio del concejal sea que evidenció que en los últimos dos meses se vendieron más de 60.000 armas de estas por una sola página de ventas por internet.

Modificaciones

Tal y como lo había revelado este diario, las modificaciones que les hacen algunas personas potencian su peligrosidad. Un experto en la industria consultado por este diario, y que pidió no ser citado, explicó que hay una amplia gama de este tipo de elementos. Y por ser réplicas de las armas letales son utilizadas para fabricar armas hechizas o incluso puede ser modificado el cañón para utilizarlas con proyectiles de armas de fuego.

Y si bien algunos consideran las armas traumáticas y de fogueo como deportivas o incluso de defensa personal, no son ni lo uno ni lo otro. La Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva las asimila a las de fuego. En su circular 006 de 2020, el organismo les pide a clubes, escuelas y asociaciones abstenerse de “promover, fomentar y practicar” con armas traumáticas o “de letalidad baja” en los polígonos por no ser reconocidas como deportivas, y señala que “coinciden con la definición legal de arma de fuego”.

