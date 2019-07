El policía que fue asesinado el día que volvió de vacaciones

El intendente de la Policía de Bogotá, Erick Johan Cruz Gutiérrez, volvió a sus labores como comandante del CAI Arborizadora Alta, de la localidad de Ciudad Bolívar, este martes, 2 de julio, tras pasar unas semanas de vacaciones.



Sobre las 9:30 de la mañana recibió una llamada de la comunidad en la que reportaban la actitud sospechosa de unas personas que estaban a bordo de una camioneta Duster blanca sobre la avenida Villavicencio, en el barrio Candelaria la Nueva.

El intendente Cruz y el patrullero Óscar Andrés Agudelo se subieron a una motocicleta y se dirigieron al lugar para verificar la situación. Se acercaron al vehículo, como se hace en cualquier procedimiento, y les solicitaron a estos sujetos sus documentos.

La respuesta fue violenta, un ataque con armas de fuego. Como pudieron, los uniformados reaccionaron, pero fueron heridos de gravedad. De inmediato, unidades del cuadrante de la Policía más cercano a ese sitio se acercaron para auxiliar a los oficiales y tratar de contener el ataque de los delincuentes.



En el cruce de disparos, dos de estos sujetos resultaron heridos dentro de la camioneta y se les incautaron dos pistolas, los demás criminales (todavía no se sabe con precisión cuántos) huyeron en un taxi y tres motocicletas.



Un bus alimentador de TransMilenio que se movilizaba por el lugar fue alcanzado por una bala, pero, por fortuna, ningún usuario resultó herido.



El intendente y el patrullero fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de la Policía Nacional, pero Cruz, quien llegaba de vacaciones y pertenecía a la institución desde hacía 16 años, estaba muerto. Agudelo está siendo atendido por los galenos de ese centro asistencial.

El coronel Marcelo Russi, subcomandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), explicó que de inmediato activaron un plan candado para dar con los otros criminales. “En este procedimiento se inmoviliza un carro en el lugar, y aparte de los dos heridos, hay dos personas más en verificación para ver si estuvieron relacionados en el hecho. También tres motos y un taxi fueron incautados”, señaló el coronel Russi.



Aunque no hay una confirmación oficial, versiones de ciudadanos que se encontraban en el lugar apuntan a que en el ataque a los uniformados se usó un arma de largo alcance.



En esto coincidió Armando Vergara, veedor para la Policía Nacional, quien tras lamentar lo ocurrido, manifestó que “fueron atacados con fusil, vilmente, por unos bandidos, unos delincuentes que iban a cometer una fechoría”.



Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación están tratando de establecer qué tipo de actividad criminal planeaban realizar estas personas antes de ser abordadas por Cruz y Agudelo.



“Estamos adelantando labores de investigación para aclarar los hechos, pero personas que anden armadas y que reaccionen de manera violenta no iban a hacer nada bueno”, puntualizó el coronel Russi.



Este episodio prende las alarmas, si se tiene en cuenta que, el pasado martes 21 de mayo, fue asesinado, en esta misma localidad, el patrullero Raúl Javier Beltrán Noguera, de 35 años y con nueve años en la institución, quien también estaba adscrito al CAI Arborizadora Alta.



“Todos los días están pasando novedades con nuestros policías; asesinan a nuestros patrulleros, a nuestros intendentes, y normalmente aquí no pasa nada, normalmente los jueces están soltando a todos estos bandidos, a todos estos criminales que atentan contra la fuerza pública, que le pegan a los policías, que los escupen, y el pueblo colombiano sigue callado”, lamentó el veedor Vergara.



Pese a este hecho de violencia, Ciudad Bolívar sigue registrando números positivos en los principales indicadores criminales; el más destacado es el de homicidios.



Aunque esta localidad es donde más casos se presentan –entre enero y mayo de este año hubo 76–, fueron 24 asesinatos menos que en el mismo período del año pasado, cuando se reportaron 100. En la ciudad hubo 30 homicidios menos en los primeros cuatro meses del año.

Cinco policías asesinados en 2019

El caso del intendente Erick Cruz se suma al de otros cuatro agentes de la policía asesinados durante este año mientras estaban en servicio.



El primer caso ocurrió el 27 de marzo, cuando los agentes de la Policía Nacional Eider Alexánder Garabito García y Anlly Katherine León Durán fueron baleados mientras realizaban labores de inteligencia en el barrio Mandalay de Kennedy. Los policías, trasladados de inmediato a un centro asistencial, fallecieron el 28 de marzo y el 1.° de abril, respectivamente.



Un mes después, el auxiliar Andrés Felipe Fómeque fue asesinado en la madrugada del 26 de abril mientras prestaba servicio en la subestación eléctrica El Cable, en los cerros orientales de Bogotá. Fómeque, de 19 años y quien llevaba 10 meses en esa zona, murió cuando su compañero de guardia accionó accidentalmente su arma de dotación.



El más reciente caso tuvo como protagonista al patrullero Raúl Javier Beltrán Noguera, de 35 años. Beltran, quién fue asesinado en la localidad de Ciudad Bolívar después de atender el llamado de la comunidad por la presencia de dos sujetos sospechosos. Uno de estos hombres le disparó mientras huía de la zona.



