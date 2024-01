Policía, al parecer borracho, se cayó de moto y agredió a quienes lo ayudaron en Bogotá

Un uniformado de la Policía fue denunciado porque, supuestamente, en estado de embriaguez, arremetió contra las personas que lo ayudaron cuando se cayó de su moto. La Policía Metropolitana de Bogotá se refirió al caso reportado en el barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

(También: Separan de su cargo a policía que agredió a una mujer en plena vía pública de Cartagena).

Como quedó registrado en una cámara de seguridad, el policía se desplazaba en horas de la noche en la moto asignada por la institución. Hizo una parada en la calle y, en un instante, se cayó.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre fue captado movilizándose en una moto de la institución. Foto: Citytv.

Los residentes de una de las viviendas de la zona salieron para socorrerlo. "Estaba tomado, borracho. Yo no pensé que estaba así de borracho, estaba que no se podía parar", afirmó Félix Arturo Valbuena para Citytv.

Después de que lo levantaron, el hombre les hizo fuertes reclamos: "Empezó a decir que no lo embalara, que me quedara callado. Luego, dijo que le devolviéramos un celular, que no se lo robáramos".

(También: Intolerancia a bordo: extranjero atacó a policía por pedirle que se bajara del avión).

Los vecinos, sin comprender a qué se refería, vieron cómo su semblante se transformó: golpeó la puerta y ventanas de la vivienda violentamente.

Facebook Twitter Linkedin

El uniformado les hizo fuertes reclamos a los vecinos. Foto: Citytv.

Una patrullera de la Policía acudió al lugar. "Los policías omitieron el deber de judicializarlo y mirar el acto que había cometido. Lo protegieron, se llevaron la moto y se lo llevaron para el CAI", expresó Lino López, testigo del hecho, en Citytv.

Policía Metropolitana de Bogotá responde a denuncia

El episodio ocurrió el pasado 25 de diciembre. Tras casi diez días, la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que está adelantando las investigaciones correspondientes para aclarar qué pasó.

(Más: Denuncian otro secuestro de familia colombiana en México: el último audio que enviaron).

"Se agradece a la comunidad, en especial a esta familia, por su denuncia, ya que esto nos permite tomar acciones", dijo el teniente coronel Germán Gómez, comandante operativo de seguridad ciudadana.

Se busca establecer si el uniformado transitaba en estado de embriaguez y cuáles fueron los daños provocados para una eventual sanción.

También puede ver:

- Murió joven al ser corneado en corralejas en Sucre: 'Me dijo 'mami, deséame suerte''.

- Dian explica por qué selló Olímpica del C.C. Portal 80: esto fue lo que encontraron.

- Grave accidente en la vía Tunja - Bogotá: abuela murió en el lugar, carro terminó destruido.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de Citytv