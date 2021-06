Policía agredió a gestor de diálogo de la Secretaría de Gobierno

La tarde de este domingo, en inmediaciones del estadio El Campín, donde se llevó a acabo la final del fútbol colombiano, se registró un hecho de intolerancia protagonizado por miembros de la Policía de Bogotá.

En videos publicados en redes sociales se observa que un uniformado que hacía parte de un dispositivo de seguridad conformado por miembros del Esmad y de los gestores de diálogo del Distrito, agrede a un joven que hace parte del equipo de la Secretaría de Gobierno.

La policía atacó e hirió a un integrante del equipo de trabajo de dialogo de la @GobiernoBTA pic.twitter.com/cHPNRDqZAj — Mauricio Vanegas (@Marovaan) June 21, 2021

En las imágenes se ve que el afectado se abalanza sobre una motocicleta, y recibe un empujón del policía que la estaba manejando, por lo que cae el suelo. Luego, cuando se intenta levantar, en medio del alboroto, otro uniformado lo golpea por la espalda, tirándolo de nuevo al piso. Los compañeros de la víctima lo rodean y forcejean con los uniformados.



"En labores de prevención y diálogo que desarrollan nuestros equipos, fue agredido un funcionario por parte de un policía de la Mebog. Solicité al general Óscar Gómez Heredia -quien está encargado- que hiciera presencia con nuestro subsecretario. Ellos recibieron los testimonios", explicó sobre este episodio Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



Agregó que desde su entidad se rechaza cualquier tipo de agresión contra los equipos de diálogo y convivencia, ya que la función de ellos es atender situaciones de tensión, y no deberían ser atacados por uniformados que están para trabajar de la mano con ellos. Mientras tanto, las autoridades avanzan en esclarecer lo ocurrido. El funcionario no tuvo lesiones de gravedad.







