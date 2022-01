La ampliación del horario de pico y placa en Bogotá -que ahora va de 6 a.m. a 9 p.m.- ha generado todo tipo de reacciones entre la ciudadanía. Aunque hay quienes aceptan la medida con la esperanza de que los trancones sean menores, otros aseguran que afecta su forma de movilidad, e incluso, de trabajo.



En medio de esas opiniones divididas, la Alcaldía de Bogotá ha argumentado que la estrategia es necesaria. Esta mañana, durante la presentación oficial de la medida, la alcaldesa Claudia López invitó a Bogotá a acogerse a una de estas tres alternativas: carro compartido, pico y placa solidario o usar transporte público.



No obstante, más tarde, en una entrevista con Noticias Caracol llamó la atención una respuesta de la alcaldesa cuando se le preguntó qué le respondía a los conductores que pagaban sus impuestos, pero que veían reducido el tiempo para utilizar su carro.



"Los impuestos son por tener carro. Lo invito a que lo venda, use bicicleta, use transporte público o compártalo. No hay derecho, no es racional que el 20 % de los bogotanos congestionen, tranquen, contaminen y enfermen al 100 % de los bogotanos. Eso no lo paga ningún impuesto: vamos a usar nuestros vehículos de manera inteligente, de manera compartida para que podamos tener menos congestión, menos contaminación", respondió López.



EL TIEMPO ya había verificado el tema de impuestos con Secretaría de Hacienda. La entidad respondió que, en efecto, el impuesto se paga por la tenencia del vehículo:



"El impuesto sobre vehículos automotores es un tributo que recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentren matriculados en Bogotá. Esto significa que el hecho generador del impuesto es la propiedad del vehículo y no su uso. Se encuentra autorizado por el artículo 138 de la Ley 488 de 1998, norma adoptada en el Distrito Capital mediante el Acuerdo Distrital 26 de 1998"



Este es un impuesto que 2.242.905 vehículos estaban obligados a declarar y pagar en el 2021.



Frente al uso de carro compartido, esta ha sido una opción que los ciudadanos han acogido desde 2021. De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, en 2021, la opción de carro compartido generó 41.000 registros semanales con seis viajes en promedio cada uno, es decir, se redujeron 196.000 viajes individuales cada semana.

¿Quiénes usan el carro en Bogotá?

Según cifras de la Encuesta de Movilidad 2019, los viajes en carro son:



El 3 % de los viajes del estrato 1

El 6 % de los viajes del estrato 2

El 14 % de los viajes del estrato 3

El 29 % de los viajes del estrato 4

El 39 % de los viajes del estrato 5

El 40 % de los viajes del estrato 6



Son además, el 14,9 % del total de viajes diarios que se hacen en Bogotá.

