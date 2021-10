Otro grupo de vecinos de Santa Ana Oriental sí respalda el POT

Las propuestas del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá pueden generar distintas lecturas, reacciones y posiciones en un mismo barrio. Ese ha sido el caso de Santa Ana Oriental, uno de los barrios más exclusivos del norte de la capital.



Esta semana, este diario publicó un artículo sobre la preocupación de algunos afiliados a la Asociación de Residentes de Santa Ana (Arsa) por las reglas que proponía el proyecto POT sobre este barrio ubicado entre las calles 108 y 111 y entre la carrera 7.ª y los cerros Orientales; pero un día después, otro grupo de vecinos, entre los que hay arquitectos y urbanistas, se puso en contacto con EL TIEMPO para manifestar que ellos sí estaban de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Planeación.



¿Cómo se planteaba el ordenamiento para el barrio? Según le confirmó Planeación a este diario, a Santa Ana Oriental se lo dejaba como un barrio de uso residencial neto –es decir, no tendrá usos mixtos– y en tratamiento de consolidación, “cuyo objetivo es homogeneizar la altura de las edificaciones existentes”. Sin embargo, la manzana de la discordia fue justamente eso: la reglamentación de la altura máxima –que este nuevo POT estableció en tres pisos máximo– y cuál debía ser la conformación de unidades habitacionales –el POT abría la posibilidad para que se pudiera hacer tanto vivienda unifamiliar como multifamiliar–.



¿Cuál es la justificación para esos cambios? Planeación le dijo a este diario que se hizo por “solicitud de algunos residentes, quienes desean mantener al sector como residencial neto y unificar las alturas del sector en tres (3) pisos máximo, de acuerdo con las características originales permitidas para el barrio. Los cambios propuestos se derivan entonces de decisiones técnicas como son la unificación del tratamiento urbanístico de consolidación para el territorio y cumplir con la simplificación normativa”. Sin embargo, aclaró que “esto atiende las expectativas o solicitud solo de unos residentes. Otros han pedido reiteradamente otra cosa”.

Opiniones encontradas

Por un lado, como ya había contado este diario, un grupo de afiliados a Arsa no está de acuerdo con el límite de altura. Entre los voceros está Martín Ibarra, presidente de la asociación, quien defiende que la altura debe ser de máximo dos pisos (con posibilidad de altillo) y que se debe mantener exclusivamente en uso unifamiliar para el sector de Santa Ana, como lo dice el Decreto 1023 de 1998, que rige actualmente para el barrio. Ibarra también argumentó que cambiar la altura tendría un impacto ambiental.



Sin embargo, otro grupo de vecinos se contactó con este periódico y manifestó su respaldo con la posibilidad de “revitalizar” y “densificar de manera moderada” el barrio. Este grupo de residentes asegura que hay varios argumentos que demuestran que la propuesta del POT puede beneficiar al barrio y no riñe con quienes deseen mantener grandes casas para uso unifamiliar.



“Los multifamiliares de tres pisos conviven sin problema con las casas unifamiliares, y el paisaje urbano se mantiene intacto, pues los multifamiliares tienen las mismas condiciones volumétricas de una casa”, le aseguraron los residentes a EL TIEMPO, y agregaron que coinciden con la secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, en que la norma lo que hace es reconocer el altillo como un tercer piso y por tanto es pertinente unificar la altura máxima en tres pisos.



Por otra parte, manifiestan que permitir la opción de viviendas multifamiliar daría mayor margen de acción para algunos propietarios que necesiten vender o arrendar sus viviendas. “Hoy, cerca de 80 casas unifamiliares están en venta con un tiempo de espera inmobiliaria de 5 años y sin posibilidades de comercialización distinta por la restricción normativa”, afirmaron los residentes.

Como explica el arquitecto Felipe González Pacheco, y residente de Santa Ana hace 57 años, “estar restringido a una vivienda unifamiliar, que no tiene mercado, es absurdo desde nuestro punto de vista. Por eso quisiéramos volver a la norma anterior a la 1023, en la cual se permite hacer multifamiliar, de baja altura”. Precisamente, antes de 1998, las normas no restringían en Santa Ana la creación de multifamiliares y permitieron la creación o modificación de algunas viviendas para albergar más de un hogar. Por eso, hoy en el barrio se ven tanto grandes casas unifamiliares como conjuntos de unos pocos apartamentos y baja altura.



Por otra parte, González sostiene que dar la posibilidad de hacer varios apartamentos en un mismo predio facilita la compra de inmuebles en el sector y reduce los altísimos costos de predial que hoy se pagan.



A su vez, Mariana Patiño, arquitecta y experta en patrimonio, explicó que en el barrio ya se evidencian factores de “deterioro”, como el hecho de que hay casas desocupadas por la imposibilidad de venderlas o intervenirlas para hacer más unidades familiares en ellas.



Incluso aseguraron que han detectado casas que se han dividido, sin licencia, “para hacer un bifamiliar un poco hechizo” en un intento por solventar los impuestos y otras cuentas propias de estas casas únicas en su tipo en la ciudad.

Por eso, según un concepto construido entre varios residentes que se reunieron con EL TIEMPO, “tres pisos responden a la edificabilidad mínima necesaria para que el valor del suelo coincida con el valor catastral a partir de una densificación muy moderada y de protección ambiental”.



Finalmente, sostienen que una renovación de la norma no significa un ‘arboricidio’. Recuerdan que, de hecho, cualquier tratamiento silvicultural exige la aprobación de las autoridades ambientales. Incluso remitieron a EL TIEMPO fotos y ejemplos de edificaciones multifamiliares de baja altura que cuentan con un buen porcentaje de árboles y zonas verdes en sus jardines interiores.



A su vez, Planeación le aseguró a EL TIEMPO que los cambios propuestos no representaban un riesgo para los árboles: “Los propietarios de los predios son quienes tienen la responsabilidad de mantener o no los árboles existentes en el interior de sus inmuebles, pues estos no hacen parte de los elementos que componen la estructura ecológica principal de la ciudad”.

¿Qué se decidirá?

Para Planeación la situación es complicada. “Tan solo la mitad de los residentes solicitó esto (que el máximo de altura quede en dos pisos). La otra mitad quiere que sean 3 pisos, y otra parte de los residentes pide de 8 a 15 pisos sobre la carrera 7.ª”, reconoció, y puntualizó que “habiendo escuchado reiteradamente dos visiones contrapuestas de los residentes de Santa Ana Oriental, la decisión en términos generales fue dejar el barrio como está, es decir, con los parámetros normativos que tiene actualmente. Sin embargo, esperamos que el Concejo Distrital delibere sobre el tema, toda vez que los ponentes ya pidieron ajustes relacionados con mayor altura sobre la carrera 7.ª”.

