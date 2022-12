No es secreto que en el país hay amenazas por las mafias del narcotráfico, grupos ilegales,, disidencias de las Farc, Clan del Golfo, el ELN, delincuencia común y demás. Sin embargo, es cierto que el mayor riesgo no está en las grandes ciudades como Bogotá.



Ante esto, hay que tener en cuenta que en Colombia existen 12.072 concejales, pero solo 57 de ellos cuetan con vehículo blindado y un esquema de seguridad. Sin embargo, de esta última cantidad, 40 residen en Bogotá. ¿Realmente es necesario?



Teniendo en cuenta que los otros 17 trabajan en capitales como Barranqulla, Popayán, Medellín y Cartegena. Como también en municipios como Saravena y Tame, Arauca. San José de Uré, en Córdoba. Urimita, en La Guajita. Ocaña, Toledo y Teorema, Norte de Santander. En estos últimos, hay un mayor riesgo.

De los 45 integrantes del Concejo de Bogotá, solo cinco decidieron voluntariamente renunciar a sus esquemas al considerar que no hay un riesgo extremo y, por lo contrario, se trata de un asunto de estatus y previlegios.



“Los concejales aceptan el esquema de seguridad porque la Unidad Nacional de Protección les dice que los necesitan, pero vivir en una ciudad donde hay presencia de grupos armados, de bandas criminales, donde hay barrios inseguros, no es una razón suficiente para tener un esquema de seguridad, que es básicamente el argumento de la Unidad Nacional de Protección para pensar por ejemplo que yo tenía un riesgo extraordinario”, menciona la concejal por el nuevo liberalismo Marisol Gómez.

Una Unidad Nacional de Protección que entrega esquemas de protección con base en dudosos estudios de riesgo, q' tiene extraños negocios con empresas de blindados y sindicatos manejados por corruptos. ¿Qué hará la nueva dirección de la entidad? @WRadioColombia — Marisol Gómez Giraldo (@MariGomezGirald) December 12, 2022

Gómez se encuentra en riesgo por su pasado como periodista en ELTIEMPO y porque en Bogotá actuan 185 grupos de delincuencia común y algunos miembros de redes urbanas del ELN. Más allá de esto, no hay por lo que, como un ciudadano común, se mueve por Bogotá con sus recursos propios.



Por estas decisiones, la concejal ha sido cuestionada por sus colegas quienes la acusan de hacer política con la seguridad de ellos. Sin embargo, Gómez insiste que la UNP no está haciendo las valoraciones con rigor. Teniendo en cuenta que hay periodistas, líderes sociales y desmovilizados que sí necesitan protección.



“Hay que hacer una autorreflexión sobre los privilegios de algunos funcionarios y de gente que se dedica a la política porque yo creo que una gran distancia de los ciudadanos con los políticos tiene justamente que ver con los privilegios que tienen los políticos. Y sobre todo para algunos políticos y para algunos funcionarios también se ha convertido el tema de los esquemas de protección en más un asunto de estatus y algunos incluso creen que la majestad de un cargo está en un esquema de protección o una camioneta blindada”, agregó Gómez para Noticias Caracol.

Que hace tanto concejal de Bogotá con 2 escoltas, carro blindado y conductor, algunos lo exigen hasta para sus familias, no necesitamos a los policías en las calles cuidando a la gente no a los políticos — Manuel Salazar (@manolitosalazar) August 23, 2018

Además la concejal añade que desde 2014 el Concejo hizo un convenio con la UNP para garantizar la seguridad a sus cabildantes, pero esto le ha costado más de 37.000 millones de pesos. La UNP termina valorando a todos en riesgo extremo.



Los concejales María Fernanda Rojas y Diego Laserna también renunciaron a sus carros oficiales y escoltas como Gomez.

“Este es un país violento donde la gente pierde la vida, tiene atentados contra su integridad y me parece que los recursos públicos para proteger la vida en estos casos deben ser prioritarios para la gente que realmente lo necesita”, señala Rojas.



Por su parte, Diego Laserna declaró que: “Yo nunca he sentido mi seguridad en riesgo y por eso creo que sería un derroche pedirle a la UNP un esquema de seguridad que vale más de $10 millones al mes y que quita policías de hacer su trabajo para perseguirme. Y segundo, creo que para representar bien a los bogotanos uno se tiene que mover como los bogotanos".



El Concejo de Bogotá es el único de los 1102 municipios que tienen un convenio con la UNP para costear estos vehículos blindados.

¿Realmente todos lo necesitan?

Ante esto, el presidente del Concejo Samir Abisambra dice que: “Nosotros efectivamente tocamos temas álgidos de seguridad, de salud, visitamos los barrios por el tema de microtráfico y demás y eso genera unos problemas para nosotros y obviamente deben ser atendidos. La UNP, que es la entidad encargada de revisar estos riesgos, obviamente debe establecer si son riesgos extraordinarios o no y ha establecido que el trabajo de nosotros es un riesgo extraordinario por la condición y por el trabajo que desempeñamos”, advierte.



Menciona además que no es un asunto de estatus, sino un tema de seguridad y responsabilidad con electores y sus famialias.



Por su parte, Augusto Rodríguez fue consultado por Noticias Caracol y reconoció que el número de carros es limitado mientras los amenazados se cuentan por miles.



La UNP da protección a 7.714 personas, pero no todas tiene carros blindados sino chalecos antibalas, radios, escoltas y botones de pánico. Sin embargo, esto cuesta alrededor de 1,2 billones al año.



Ante esto hay que preguntarse si en verdad es necesario todo el gasto de dinero que se hace para afrontar la seguridad que miles de ciudadanos también tienen que vivir. Se necesitaría entonces una evaluación de los riesgos de cada uno de los concejales.



