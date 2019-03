La polémica por legalidad de vallas políticas de Claudia López

Ante el trino que publicó la aspirante independiente a la alcaldía de Bogotá, María Andrea Nieto, en el cual cuestionó a su contrincante de la Alianza Verde, Claudia López, por las vallas que instaló en varios puntos de la ciudad, alegando que es un acto ilegal y pidiendo dar ejemplo de ética, la respuesta no se hizo esperar.

López le respondió a Nieto que está mal informada y que tiene autorización por la ley "para iniciar actividades de proselitismo y propaganda electoral desde febrero 26".



"@Claudia lópez: aún no puedes poner vallas. No es legal. Seamos ejemplo de ética, la ciudad lo necesita", le escribió Nieto.



Y Claudia le respondió: "Querida Ma Andrea. Me alegra que compitamos nuevamente. Estás mal informada. Como candidatos del Verde, que informamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) que vamos rumbo a consulta en mayo, estamos autorizados por la Ley para iniciar actividades de proselitismo y propaganda electoral desde febrero 26".

La precandidata de la Alianza Verde instaló publicidad política en varios puntos de la ciudad como en la calle 80 con carrera 70, carrera 30 (NQS) con calle 70 y en la Suba con 129.



Los aspirantes a la candidatura verde, Antonio Navarro y López, se alistan para una encuesta abierta a la ciudadanía para escoger quien irá a una consulta interpartidista con otros partidos de izquierda y centro izquierda. De ahí su intensa actividad proselitista.



"La misma situación se presentó cuando el precandidato uribista Samuel Hoyos puso una valla en medio de una encuesta -dijo Nieto-. Entonces, la gente empieza a decir por qué vallas si no estamos en un época electoral. Yo le pregunté en un trino diciendo que eso no es legal y que seamos éticos en términos de no hacer trampa en la campaña".

Publiico la respuesta a mi trino de ayer porque es lo correcto de hacer! https://t.co/nkM9VjA7Nf — ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) 27 de marzo de 2019

EL TIEMPO consultó con la Secretaría Distrital de Ambiente, que indicó que las vallas cumplen con la normatividad emitida por el Consejo Nacional Electoral y con la regulación particular del Distrito.



Hay dos requisitos básicos para poder hacer este tipo de propaganda, según la Resolución 386 del 22 de enero de 2019. Uno es que se haya comunicado por escrito al CNE que se van a hacer consultas, con lo que se habilita la utilización de esas vallas.

Carta de la Alianza Verde donde solicita al CNE la realización de consulta interpartidista. Foto:

Resolución que autoriza propaganda política para consultas interpartidistas Foto:

El segundo es que en los sitios donde se instalen deben tener el registro legal vigente de la Secretaria de Ambiente.



El número máximo de vallas que puede instalar un movimiento político para las elecciones a la alcaldía en el distrito capital es 30, según la resolución 0715 del 5 de marzo de 2019.



Las vallas tendrán un área de hasta de 48 metros cuadrados, precisa el documento en el que se define que está normativa también cobija a quienes estén haciendo campaña para consulta interna -como es el caso de López- o interpartidista.



"Esta situación se presta para muchas interpretaciones -dijo Nieto-. Esto también es un tema de equilibrio dentro del gasto de propaganda política y a mi la verdad, campañas tan ostentosas en tiempo de crisis, me genera cuestionamientos".



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET