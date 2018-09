Tala de árboles enfrenta a Peñalosa con la Personería de Bogotá

Ante la solicitud de la Personería de Bogotá para que el Jardín Botánico suspenda la tala 1.192 árboles, el alcalde Enrique Peñalosa dijo ayer que “si se cae un árbol y hiere a alguien es claramente responsabilidad de la Personería que nos ha prohibido hacer esta tarea”.

El pronunciamiento lo hizo en medio de la polémica que se abrió luego de que un grupo de ciudadanos del sector de la avenida 9.ª entre calles 85 y 72 se opusiera a la tala de varios árboles.



Según el Distrito, estas decisiones son técnicas y tomadas por especialistas. Esto es que son árboles que presentan problemas o que están enfermos. Dijo que por cada árbol que es talado se están sembrando entre 8 y 10 nuevos y reiteró que lo están haciendo de forma ordenada, “sembrando las especies que más le favorecen a la ciudad”.

A lo largo de esta Administración, recordó, se han sembrado más de 86.000 árboles. “Una ciudad tiene que estar bien arborizada, con los criterios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos. Por ejemplo, los parques no los podemos llenar de árboles, porque en un clima como Bogotá, debe haber espacios donde entre la luz”, señaló el alcalde Peñalosa.



Según la Personería, la reiteración de suspender la tala obedece a que no se socializó con la comunidad. La delegada para asuntos ambientales aclaró que esto no aplica para los árboles que están en emergencia.



BOGOTÁ