Polémica por tala de árboles en el parque El Virrey

La jornada de tala de árboles iniciada en la última semana de febrero fue controversial. Luego de que el concejal Carlos Fernando Galán publicara un video en su cuenta de Twitter en el que se veían contratistas del Distrito talando árboles en el parque El Virrey, sectores cercanos al exalcalde Enrique Peñalosa reaccionaron en contra de la actual administración distrital.



Lucía Bastidas, concejal del partido Verde, expresó: “Entiendo que hay que talar árboles, es necesario. Cuando Enrique Peñalosa lo hacía por alguna obra de infraestructura social hacían un escándalo inigualable”.

(Le puede interesar: Distrito intervendrá 16 árboles en el Parque el Virrey, en Bogotá)



Ante esto, Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, le contestó a Bastidas que en la anterior administración se tenía planeada la tala de casi 90 árboles en este parque, pero ahora se talarán solo 16.



“En diálogo con comunidad determinamos que era imprescindible talar solo 16. Todos nos duelen, pero estaban afectando funcionamiento del canal El Virrey”, expresó.



María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo, quien se opuso a algunas talas de árboles adelantadas en la anterior administración, manifiesta que cualquier intervención de estas debe cumplir con criterios técnicos.

Bogotá, 26 de febrero de 2021. pic.twitter.com/qt9vbQSRY7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 26, 2021

“El problema con Peñalosa no es que hubiera talas. Todos tienen que hacerlas por obras o temas de emergencia”, dice.



Indica que en este caso no solo se cumplió con los criterios técnicos por los desbordamientos que se presentan sobre el canal del parque, sino que destaca el proceso de concertación realizado con la comunidad.



Juan Caicedo, coordinador científico del grupo Ecomunitario, formó parte del grupo de ciudadanos que trabajó con las entidades distritales en esa concertación. Considera que este tipo de intervenciones deben estar pensadas desde una mirada de cambio climático y biodiversidad.



“Desde nuestra perspectiva, el tema climático y de biodiversidad en Bogotá no puede quedarse en un juego o una lucha política entre un bando y el otro. Estamos hablando de la sostenibilidad y el manejo del cambio climático”, comentó.

(También puede leer: Firman primer acuerdo de conservación para la Reserva Van der Hammen)



La comunidad aledaña al parque continúa trabajando con la Secretaría de Ambiente a fin de que los árboles talados se compensen para que se mejore la cobertura vegetal dentro del parque y se puedan solucionar los problemas de erosión que se están presentando en algunas zonas.



Asimismo, trabajan en un proyecto piloto en el que no se corte la totalidad del árbol, sino que se utilice el tronco para incorporar plantas trepadoras.

Puede seguir leyendo:

- Las hipótesis que se tejen tras desaparición de Stefano Landucci



- La muerte en shut de basura que tiene en vilo a residentes de edificio



- Las nuevas grietas entre la Policía de Bogotá y Claudia López