De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hábitat, la extensión de la avenida Boyacá, motivo de polémica entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro, es esencial para garantizar la movilidad que permite entrar y salir de Bogotá a través de su borde noroccidental.

“El proyecto de prolongación de esta vía garantiza que cada hectárea sustraída se compensará con la adquisición, conservación y restauración de tres hectáreas. Así lo determinó y lo ordenó la CAR. La reserva tendrá 62 hectáreas recuperadas que, en efecto, aportarán a la estructura ecológica”, indicó la entidad.



Enrique Bayer, experto en temas de región, asegura que este es un proyecto necesario para descongestionar la autopista Norte. “Estamos embotellados y hay que crecer en el tema vial. El desarrollo con respeto al medio ambiente es posible y lo que hemos visto del proyecto de ampliación es que respeta lo ambiental”, aseguró Bayer.

Presidente en 2013 como Alcalde usted propuso prolongar la Boyacá en su POT, e incluso anunció su construcción y concesion. Entonces no le pareció que fragmentaba la Reserva.

Hoy en época electoral le parece que sí. La campaña terminará, pero el daño a Bogotá Región y al país… https://t.co/nc5tQtzqIs pic.twitter.com/DYhMnPjnrG — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 12, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Este sería el octavo carril preferencial que se instala en la ciudad. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

En esto coincidió Darío Hidalgo, experto en movilidad, quien le dijo a este diario que el norte de la ciudad tiene pocas alternativas y un gran potencial de desarrollo y una necesidad de protección ambiental. “Mientras se logra también desarrollar el suelo para vivienda, parques, equipamentos y parques que la ciudad necesita porque si no se hacen en este sector se terminarán haciendo en Sabana Centro u occidente”.



Y agregó que la extensión de la avenida Boyacá no es solo para descongestionar y prever conectividad, sino permitir un desarrollo sostenible del borde norte.

Por su parte, José Stalin Rojas –director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional– dijo que es urgente ampliar los accesos a Bogotá, pero que si la avenida Boyacá no se puede ampliar, “solo quedaría ampliar la carrera séptima, la autopista Norte y por Cota, pero estos accesos son insuficientes”.

La polémica

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Claudia López. Foto: Presidencia y Alcaldía de Bogotá

A pocos días de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) lleve a cabo la audiencia pública para la solicitud de la licencia ambiental del proyecto de la prolongación de la avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la calle 235, hubo un nuevo rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el presidente Gustavo Petro.

Cabe mencionar que, en abril de este año, el consejo directivo de la CAR aprobó la sustracción de una franja en tres sectores de la reserva forestal Thomas van der Hammen, que suman 20,87 hectáreas (el 1,49 por ciento del área total) y que son necesarios para prolongar este corredor vial. Este predio tiene un total de 1.396 hectáreas.



No obstante, Petro antes no se había pronunciado al respecto, fue este martes que publicó en su cuenta de X que no está de acuerdo con que se toque la reserva.

“Si prolongan la avenida Boyacá a través de la reserva forestal del norte que este gobierno piensa consolidar, acaban con la Thomas van der Hammen: la reserva forestal del norte. Los árboles producen oxígeno, y eso es fundamental para sostener la vida”, se lee en la publicación que hizo el presidente en X.



Tras este comentario, la alcaldesa López respondió y le recordó a Petro que cuando él fue mandatario de Bogotá en el año 2013, en su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuso prolongar este mismo corredor.



“Incluso anunció su construcción y concesión. Entonces no le pareció que fragmentaba la reserva. Hoy en época electoral le parece que sí. La campaña terminará, pero el daño a Bogotá Región y al país perdurará”, le respondió López a Petro en la red social X.



La avenida Boyacá es una de las vías arteria más importantes de Bogotá. Conecta el norte con el sur de la ciudad y a lo largo de su recorrido, con los principales corredores logísticos, como la NQS, la autopista Sur, las calles 13 y 80 y la avenida Suba-Cota.



Esa vía no solo es clave para la conectividad de las localidades del noroccidente y norte con toda la ciudad, sino también con la región y el país. Por allí transitan desde automóviles, buses intermunicipales de pasajeros, los zonales del SITP y tractocamiones. De hecho, el 40 por ciento de la carga que ingresa por el norte lo hace por ella y por la autopista Norte.



Tiene una extensión de 30,04 km de longitud, desde la intersección con la autopista al Llano hasta la intersección con la avenida San José (calle 170). Además, según el IDU, está en construcción el tramo entre las calles 170 y 183.

Aunque la sustracción de 20,87 hectáreas fue aprobada por la CAR, la licencia ambiental no está aprobada aún y el Distrito debe cumplir con todos los requisitos para entregarla.



REDACCIÓN BOGOTÁ