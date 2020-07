Polémica por procedimiento policial en Tocancipá

En la tarde de este miércoles, se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo de ciudadanos en un procedimiento policial que terminó en golpes, disparos y denuncias de ambas partes.



Todo comenzó cuando la Policía de Tránsito requirió a un conductor por parqueo en un sitio prohibido en la calle 12 con carrera 5, en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca). “Ellos (los ciudadanos) cometieron una infracción. Estaban parqueados en un sitio donde la señal decía prohibido. Todos sabemos aquí donde se puede y no se puede parquear”, explicó Edward Porras, alcalde de Tocancipá.

En video quedó registrada la reacción de los dueños: se opusieron al procedimiento, discutieron con la Policía y, finalmente, agredieron a los uniformados con palos. En medio de la alteración, al parecer, un patrullero desenfundó un arma de dotación y les disparó a los atacantes en las piernas.



“Hubo un problema de intolerancia de parte y parte, por los dueños del vehículo que no lograron demostrar documentación del vehículo y estaba la presión de la Policía por querer llevar el carro a patios. No hubo tolerancia, y eso condujo a disparos”, le relató un testigo a City Tv.



La comunidad denuncia un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía.



Frente al caso, el alcalde del municipio asegura: “Como fueron golpes contundentes, la Policía reaccionó (...) Se defendieron, hicieron unos disparos al aire y uno también en una extremidad inferior, que no es atentar contra la vida, digamos, como pegarle a alguien en el pecho o algo”.



Por su parte, la Policía de Cundinamarca adelanta investigaciones: “Debemos informarle a los ciudadanos que con el fin de esclarecer la circunstancias de tiempo, modo y lugar, se ha ordenado la respectiva investigación disciplinaria y apoyamos a la Fiscalía General de la Nación para la investigación penal”, afirmó el Coronel César Ovidio Castro, Comandante de la Policía de Cundinamarca.



Los ciudadanos podrían ser acusados por violencia contra servidor público, lesiones personales y tentativa de hurto.



El hecho deja dos ciudadanos venezolanos heridos y dos policías lesionados.

