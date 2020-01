Polémica por modificación de última hora sobre el futuro de El Burrito

Consternados se encuentran los vecinos de El Burrito con el nuevo giro que tomó su historia. Por medio de la resolución 03643 del 16 de diciembre del 2019, la Secretaría de Ambiente de la anterior alcaldía derogó la resolución 1238 del 2012 que le daba a este ecosistema, ubicado en el occidente de Bogotá, sobre el sector El Tintal, el carácter de área de protección ambiental.

Esto, en palabras menos, supone un riesgo para que se pueda continuar con la desecación de El Burrito e, incluso, que se pueda construir sobre él. Algunos de los defensores de este espacio registraron desde sus apartamentos el momento en que una retroexcavadora pasaba sobre El Burrito, retirando material vegetal. De hecho, Alberto Lozada, desde su cuenta de Twitter @alozada, ha mostrado en videos y fotografías el avance del proceso.



“Vivo frente al humedal hace un año y he venido disfrutando del paisaje hasta el 26 de diciembre, cuando ingresaron al predio una retroexcavadora y un bulldozer. Empecé a alertar por redes sociales sobre lo ocurrido. En seis días de trabajo, ya han retirado cerca del 60 % de la cobertura vegetal del área”, le dijo Lozada, quien además es ingeniero forestal, a este diario y agregó “lo están quizá haciendo con el afán de que cambien las características del humedal y no haya por qué pelear luego”.



El Burrito está ubicado en el costado occidental de la avenida Ciudad de Cali sobre el sector de El Tintal y Castilla, y es vecino del humedal El Burro. En los últimos 10 años, defensores ambientales han tratado de recuperar la conectividad hídrica entre ambos espacios a través de un lote conocido como La Tortuga, y lograr que El Burrito sea reconocido como humedal.

El proceso de La Tortuga nunca se logró y hoy la nueva resolución afirma que la conectividad hídrica ya se perdió. La Secretaría de Ambiente justificó su decisión basándose en el concepto técnico 02246 del 25 de noviembre del 2016.



En este asegura, entre otras cosas, que “debido a la fragmentación y transformación que ha sufrido, por más de 50 años el sector conocido como El Burrito, no cuenta con dinámica hídrica y ecosistémica que permitan identificarlo como un humedal”.



El mismo concepto asegura que “el espejo de agua del área inundable ha desaparecido”, que El Burrito tampoco “cuenta con la función de regulador de fenómenos de inundación en beneficio de las comunidades asentadas alrededor del ecosistema y se ha convertido en un foco de proliferación de vectores como insectos y roedores” y que “ha perdido su valor estético, el paisaje se ha convertido en una superficie potrerizada, perdiendo significado cultural”.



Lo que molesta a los defensores ambientales es que el terreno llegó, en efecto, a tal punto de desecación y daño por una intervención hecha en el 2012.

Ambientalistas y vecinos de este ecosistema han hecho grafitis sobre las latas que forman un muro alrededor de El Burrito. Foto: Foto: Cortesía Alberto Lozada

“Registré fotográficamente las maquinarias rompiendo alcantarillados, excavando zanjas y drenando más de 10.000 metros cúbicos de agua. Llamé a la policía, y la Secretaría de Ambiente realizó el desalojo de la maquinaria y el sellamiento preventivo de dicho predio”, explica Alejandro Torres, quien en ese momento era edil de Kennedy.



Según la resolución 1238, la constructora que había radicado licencia para intervenir sobre el sector en 2012 era la Urbanizadora Marín Valencia S. A. Ese mismo año, a través del auto 01940, la Secretaría de Ambiente ordenó sancionar a la constructora por no cumplir con las medidas de manejo ambiental y por haber construido dos zanjas sobre El Burrito que “buscaban drenar el agua del ecosistema”.



Daniel Bernal, miembro de la Fundación Humedales de Bogotá, recorrió El Burrito en 2011 y registró la presencia de tinguas de pico rojo y gavilanes bailarines y que, en ese momento, sí había espejo de agua. La presencia de estas especies también quedó registrada en una visita técnica de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad en el 2012.



Dice el documento que “durante la visita se pudo contar más de 50 individuos de tingua de pico rojo y 39 de garzas, patos y una pareja de halcones”. Sin embargo, el concepto técnico del 2016 aseguró que “se observaron 5 especies de avifauna de hábitos terrestres y arbóreos; no se registró avifauna acuática”.



“En 2012 eso fue una desecada muy grave por parte de la constructora. En su momento hubo una sanción y entre 2013 y 2014 se realizaron análisis del estado del humedal y se evaluó la posibilidad de conectarlo con El Burro. Pero a finales del 2015 y comienzos del 2016 se detuvieron los procesos y eso quedó en abandono. Por la zanja que ya se había hecho se siguió secando”, cuenta Bernal, y relata que a finales del 2019, cuando la Secretaría tomó la decisión de derogar la resolución de 2012, comenzó nuevamente la operación de maquinaria sobre El Burrito.



“Eso no quiere decir que no se pueda recuperar. La misma Empresa de Acueducto y Alcantarillado nos demuestra que se han hecho trabajos importantes para recuperar humedales como La Vaca. El problema es que le hayan quitado el carácter de área de protección ambiental”, menciona Bernal.

Así lucía el ecosistema El Burrito en el 2012. Foto: Archivo particular

Para Gustavo Carrión, consultor ambiental y de planeación y una de las personas que han estado al tanto del tema, la decisión de la nueva resolución “atenta contra el patrimonio ecológico de Bogotá, sobre todo en época de crisis climáticas. Los humedales son esponjas que capturan agua y funcionan como reguladores del clima”.

Asegura que la tarea que le queda a la actual Secretaría de Ambiente es “revocar la resolución, adelantar las visitas técnicas y revisar si volvieron las ocupaciones en este predio”.



Por ahora, un grupo de vecinos y ambientalistas ya radicó una tutela solicitando la protección de El Burrito. EL TIEMPO supo que uno de los líderes ambientales de El Burrito ya tiene una cita programada con la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, para revisar “las estrategias de medidas cautelares de protección”.



Además, vecinos del sector harán esta semana un nuevo mural en las latas que rodean al predio para exigir la detención de la intervención.



Esta información fue confirmada por la secretaria de Ambiente, quien, en conversación con este diario, reconoció que “la medida de protección sobre el medio conocido como El Burrito ha tenido actuaciones divergentes, tanto de las dos pasadas administraciones distritales como de la Procuraduría General de la Nación. Además, ha sido objeto de cuantiosas demandas por parte de sus propietarios”.



Agregó que desde la semana pasada se ha reunido con el equipo técnico y jurídico de la Secretaría para evaluar el caso. “Ahora estamos iniciando una serie de conversaciones con las comunidades, agrupaciones y expertos académicos para conocer sus aportes tanto técnicos como aquellos que son producto la experiencia. Con base en la evaluación de ambas fuentes de información esperamos establecer el mejor curso de acción lo antes posible”, manifestó Urrutia.



ANA MARÍA PUENTES

EL TIEMPO

