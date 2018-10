Revive polémica por solicitud de construcción en los cerros orientales

Una valla amarilla de carácter informativo instalada en la reja que da entrada a la quebrada La Vieja, localidad de Chapinero, donde se anuncia la solicitud de licencia de construcción para dos edificios de seis pisos, con 24 apartamentos más el altillo, volvió a prender las alarmas.



Autoridades distritales, los ambientalistas y la comunidad en general ya anunciaron que se oponen a la obra.



Se trata del desarrollo urbanístico de Cerro Verde –detrás del colegio Nueva Granada– y que está a cargo de la firma Megacerro, quienes desde hace años tratan de revivir este proyecto y se defienden con el argumento de que fueron ellos los que recuperaron esa zona, reforestaron y se ganaron, afirman, el legítimo derecho de construir en al menos el 8 por ciento de lo restaurado.

Otra cosa piensa la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que pidió la intervención de la Personería Distrital, la cual le solicitó a la curadora urbana n.° 1, Ruth Cubillos Salamanca acreditar a la EAAB como tercero interesado, pues varios predios aledaños son propiedad de la empresa, y al mismo tiempo les pidió a los ciudadanos y comunidad para que por las vías legales presente los argumentos en contra de esta solicitud.

La firma Megacerro considera que tiene derechos adquiridos para construir el 8% en la franja de adecuación. Foto: Diseño EL TIEMPO.

“Vamos a oponernos en el marco de nuestras competencias. Estamos solicitando y advirtiendo a todas las autoridades, a la Personería, a los vecinos interesados en la protección de los cerros orientales a ejercer todos los recursos y darle toda la información al curador urbano para que conozca los más recientes acontecimientos, sobre esta discusión”, le dijo a EL TIEMPO Fernando González Sierra, gerente jurídico de la EAAB.



El funcionario se refiere a una última decisión, de segunda instancia, de la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá, que negó la solicitud del pago por 450.000 millones de pesos como indemnización a Cerro Verde, así como a la instalación de las redes de alcantarillado y de acueducto, por considerar que la licencia solicitada desde el año 2004 estaba vencida y que, según el fallo, autorizarla sería infringir las normas urbanísticas, según documento que el Acueducto le envió al Ministerio Público.



De hecho, el pasado 4 de septiembre, la vocera de la veeduría ciudadana para la defensa de los cerros, María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de la pasada administración, escribió en su cuenta de Twitter: “... una reciente decisión judicial cierra toda posibilidad a Cerro Verde. El activismo ciudadano da frutos”.

El predio está identificado, según la valla informativa, con la dirección transversal 2 Este n.° 67-50, entre las quebradas La Vieja, Las Delicias y Los Olivos, sobre la franja de adecuación y de la zona de reserva forestal protectora de los cerros orientales. Es decir, está dentro de la zona que protegió el fallo del Consejo de Estado de noviembre del 2013 que ordenó la protección de los cerros orientales pero también dio origen a garantizar los derechos adquiridos por los propietarios de los predios, que es el argumento del constructor.



La solicitud para el trámite de la licencia fue radicada el pasado 20 de septiembre, o sea, a los pocos días del fallo del Tribunal Superior.



EL TIEMPO estuvo en la Curaduría urbana y allí informaron que el trámite apenas comienza y que se van a escuchar y recibir todas las objeciones de los ciudadanos.



Según la EAAB, este es un litigio que viene desde 1987, cuando la empresa interpuso una querella porque se incorporó de manera ilegal, dicen, un área de 8.300 metros cuadrados como propiedad privada. Luego de varios procesos incluso penales que después fueron conciliados, se hicieron unos acuerdos que no se cumplieron y que desembocaron en la decisión del último tribunal.

Los vecinos, organizaciones y entidades que tengan objeciones, pueden contactar a la Curaduría o escribir al correo que aparece en la valla. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO.

Pese a que hay un fallo que tumba decisiones anteriores y que no reconoce ninguna licencia, Marco Herrera, director de construcción de Megacerro, informó que mediante el Acuerdo 6 de 1990 se acordó con el Distrito la recuperación de canteras y de la invasión de los cerros en esa zona, que se conocía como el barrio Santo Domingo, y luego su compañía les compró los predios a las familias que invadieron.



“Nosotros vamos a hacer inicialmente dos torres de 24 apartamentos con estándares de construcción ecosostenibles, empezando porque vamos a radicar y alinear el proyecto con las metodologías Edge que es una certificación ambiental dada por el Banco Mundial para garantizar que lo que se construya sea totalmente amigable con el territorio”, dijo el representante de la firma constructora.



Entre tanto, González Sierra señaló que “el principal interés del Acueducto es defender los cerros orientales y la Administración del alcalde Peñalosa es garante de esta situación”. Aclaró que respetan y acatan los fallos judiciales y el fallo del Consejo de Estado de los cerros orientales y que en este caso, el proyecto –Cerro Verde– “está en parte de la franja de adecuación y de reserva forestal y vamos a oponernos”.



Maldonado dijo que la veeduría ciudadana de los cerros también hará parte en este proceso en la Curaduría y precisó que Campo Verde no está urbanizado, no tiene servicios públicos y no cumple los requisitos del Consejo de Estado para tener derechos adquiridos.

