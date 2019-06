Polémica por instalación de casetas en el parque Simón Bolívar

En la mañana de este miércoles, la concejal Xinia Navarro, del Polo Democrático, compartió un video en el debate del Concejo de Bogotá y, asimismo, en redes sociales, en él denunciaba el supuesto sellamiento injusto de casetas instaladas por el Idrd en el Parque Simón Bolívar. Esta versión fue desmentida.

"Persiguen a los vendedores informales en el espacio publico. Dicen que el Ipes tiene alternativas. Hicieron unos módulos en el parque Simón Bolívar en donde ubicaron a unos compañeros que llevaban desde 1997 y los ubicaron ahí. Y ahora ¿cómo les parece, Contraloría? que hicieron esos módulos y la Secretaría de salud del Distrito dice que no cumplen con la especificaciones para abrir", denunció Xinia Navarro.

Según ella, el Idrd les entregó las casetas, pero una entidad que también pertenece a la administración los cerró.



Ante la denuncia, la concejal Lucía Bastidas, del Partido Verde, aseguró que ella averiguó lo sucedido y encontró que el "Idrd no ha incurrido en ninguna falla, por el contrario, entre el 2016 y el 2017, cambió los cambuches que tenían los vendedores, por casetas de acero inoxidable, metálicas y dignas".



Bastidas agregó que sí se habían cerrado cinco módulos por incumplimientos en las normas sanitarias, pues no no se puede permitir la venta de productos en mal estado que atenten contra los consumidores. "Es cierto que la Secretaría de Salud selló por problemas sanitarios cinco de las casetas. Pero es preciso que los ciudadanos conozcan que los vendedores que utilizan las 41 casetas instaladas en el parque Simón Bolívar tienen un contrato para vender dulces, paquetes, gaseosas y agua, no para comida preparada. Y ahí está el asunto que la oposición ocultó de manera tendenciosa hoy durante un debate".



Otro aspecto mencionado en la denuncia de Navarro es referente al presupuesto destinado a la fabricación de las casetas. Según ella el Idrd no tenía claro cuánto fue el costo de dicha obra. "En respuesta a los vendedores les manifiesta, por escrito, que fueron 4.500 millones y en el derecho de petición interpuesto desde el concejo, contestaron que fueron 2.259.810 millones de pesos y 50 millones de pesos por módulo", dijo.



Batidas también refutó esta acusación, afirmando que había verificado y "efectivamente, las casetas costaron 2.857 millones de pesos, 50’218.000 millones de pesos cada una, pero son estructuras en acero inoxidable, no los cambuches que encontró la administración cuando llegó".



Finalmente, hizo un llamado para que no se utilicen políticamente a los vendedores informales. "No se puede mentir de manera tan descarada a la ciudad, utilizando como escudo a vendedores ambulantes y ocultando la información".

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO