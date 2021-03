Polémica entre Daniel Palacios y Claudia López por acuerdos de paz

Fuertes fueron las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras una reunión sostenida con el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el ministro de Defensa, Diego Molano.



La alcaldesa se refirió a las tierras dadas a los campesinos en el Sumapaz a través de la SAE y las cuales venían trabajando como parte del proceso de reparación tras la firma del Acuerdo de Paz.

Dijo que haciendo esa labor fueron intimidados y citados por disidencias de las Farc fuera del Sumapaz, lo que ha traído una ola de violencia y asesinatos en esta localidad de la capital del país.



"Le rogamos al Gobierno Nacional que atienda esta situación. Les reiteramos a los ministros del Interior y de Defensa con los que estuvimos reunidos y a través de una carta al presidente Iván Duque que Bogotá está haciendo la más alta inversión en la región del Sumapaz para que puedan vivir en paz".



Les dijo también que Sumapaz hace parte de Colombia y que esta zona del país necesita inversión. "Nuestros campesinos deben dejar de ser víctimas de violencias de disidencias y de grupos criminales. Ellos cuidan el agua y el aire".

Por otro lado, dijo que, tras la reunión, el Gobierno se comprometió a buscar un lote para construir una estación de carabineros en Sumapaz para que haya presencia de la Policía en esa zona.

Por su parte, Palacios le salió al paso diciendo: "Tenemos que referirnos a la manifestación de la alcaldesa López sobre que el origen de la violencia en algunos territorios es por el incumplimiento de los acuerdos de paz".



Agregó que el Gobierno Nacional es claro en decir que la razón de la violencia es por el accionar de las disidencias de las Farc, del Eln, de 'los Caparros' y del 'clan del Golfo'. "No es por el incumplimiento en los Acuerdos del Paz. No justificamos a los terroristas, los combatimos y hay que tener una certeza, el terrorista 'Gentil Duarte' e 'Iván Mordisco' ni siquiera concluyeron su participación en los acuerdos".



Agregó que 'el Paisa', 'Jhon 40', entre otros, se separaron para seguir en el negocio del narcotráfico y las economías ilegales.

REDACCIÓN BOGOTÁ

