Polémica en Sopó y Guasca por instalación de nuevo peaje

Desde que el nuevo peaje de Sopó entró en operación, el 16 de enero pasado, ha venido creciendo el inconformismo entre los habitantes de los municipios de Sopó y Guasca.

Con este peaje ya son tres las casetas de cobro que hay entre Bogotá y Sopó, por la vía a La Calera. Las otras dos son Patios y La Cabaña, que solo cobra peaje de regreso.



Eso significa que cuando un automóvil viaja de Bogotá a Sopó y vuelve a la capital debe pagar 30.000 pesos en peajes.

Ante esta situación, habitantes de Sopó y Guasca bloquearon el paso vehicular entre el mediodía y las 4 p. m. del domingo pasado. Después de esto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tiene a cargo el proyecto, informó que invitaba a una reunión en sus instalaciones para discutir algunas propuestas con relación al cobro de los peajes.



“Los costos de la operación diaria de cada bus subieron 120.000 pesos aproximadamente”, señaló Bibiana Pineda, que trabaja en una empresa de rutas para empleados.



Pineda explicó que un bus paga 15.700 pesos en el peaje de Sopó y un carro particular 10.000 pesos.



“Hay una afectación muy marcada en el servicio urbano, que son microbuses que hacen trayectos cortos para las personas del mismo municipio”, explicó Gustavo Vargas, representante legal de Transportes Guasca.

El alcalde de Sopó, Alejandro Rico, afirmó que presentaron un derecho de petición ante la ANI con la intención de que esa entidad tenga en cuenta que el cobro del peaje se hace aun cuando la vía tiene tamos sin terminar.



El mandatario agregó: “Mientras la normativa de la ANI señala que deben ser, por lo menos, 30 kilómetros de distancia entre un peaje y otro, entre el peaje de Patios y el nuevo hay alrededor de 20 kilómetros”. Y entre la capital del país y Sopó, en la Saba Centro, se estima que hay cerca de 40 kilómetros.



Y aunque a los dos municipios les han dado 600 cupos para carros particulares, lo que alivia los costos de desplazamiento, los habitantes consideran que dichos cupos no son suficientes, porque son muchos más los vehículos que hay en ambas poblaciones.



A las personas que tienen acceso a estos cupos se les permite pagar solo 2.100 pesos en el nuevo peaje. Sin embargo, ese descuento no se aplica en la caseta de La Cabaña.

El alcalde de Sopó, Alejandro Rico (derecha), asistió a la reunión citada por la ANI para discutir acerca de los impactos del nuevo peaje para llas comunidades de su municipio. Foto: Cortesía ANI

“El alcalde quiere extender la excepción a las personas que viven en Bogotá, y eso para nosotros no tiene sentido, pues en Sopó se están dando cupos limitados. La excepción debería aplicar para todos los carros de los habitantes del municipio”, dijo Sandra Morales, habitante de Sopó.



El mandatario de Sopó responde que está trabajando con su equipo para discutir esos temas con la ANI y que no descarta la posibilidad de proponer que la excepción aplique para todos los habitantes de su municipio.



En la tarde del pasado lunes se realizó un encuentro entre funcionarios de la ANI y representantes de los municipios de Guasca y Sopó para discutir la implementación del nuevo peaje en el trayecto Bogotá-Sopó.



Sin embargo, de esa reunión no salió ningún acuerdo. Solo establecieron que volverán a sentarse a dialogar el próximo 12 de febrero.



“En la reunión se habló acerca de un descuento para 29 rutas locales que cubren los recorridos de Guasca y Sopó. Además, se propuso un alivio para los turistas, porque como están las cosas tendrían que pagar más peajes y podrían inhibirse de venir a los municipios”, dijo Katherine Ramírez, secretaria de Gobierno de Guasca, municipio de la provincia del Guavio que queda a 22 kilómetros de Sopó y a unos 50 de Bogotá.



Según la funcionaria, las autoridades de ambos municipios esperan tener respuestas de la Agencia de Infraestructura a sus inquietudes el 12 de febrero próximo.



