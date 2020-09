¿Pico y placa para entrar a Cundinamarca?

Este fin de semana los bogotanos tienen la posibilidad de visitar los municipios de Cundinamarca, sin más restricciones que las que puedan tener aún algunas localidades con niveles altos de contagio con covid-19. Sin embargo, las autoridades del departamento estarán en alerta y monitoreando el flujo de automotores y bicicletas por las carreteras y a la entrada de las poblaciones.

La gobernación advirtió que si el volumen de vehículos y biciusuarios es elevado tendría que adoptar medidas como el ‘pico placa’, para restringir el desplazamiento por el territorio, con el fin de que no se expanda el virus.



“Desde hoy (jueves) iniciaremos controles estrictos, conteo de vehículos y de biciusuarios, y cumplimiento de los protocolos en restaurantes, y si vemos incumplimientos y en riesgo la saluda de los cundinamarqueses, iniciaremos con medidas restrictivas”, aseguró Nicolás García, gobernador de Cundinamarca.



La vigilancia será en siete corredores viales: autopista Sur, la autopista Norte, calle 80, calle 13, salidad a Villavicencio, vía a La Calera y la carrera Séptima. Esa supervisión estará a cargo de 103 personas, entre policías y funcionarios.

Además de la posibilidad de que se establezca en el departamento el ‘pico y placa’, también se estaría contemplando disminuir los aforos de los establecimientos comerciales que ya pueden abrir.



De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, los bogotanos podrán transitar libremente por las vías del departamento, ingresar a cada uno de los 116 municipios y realizar las actividades que estén permitidas por las alcaldías.



Hasta el momento, Cundinamarca tiene una ocupación del 53 por ciento de las camas de unidades de cuidados intensivos y esto le permite autorizar la reactivación de algunos sectores de la economía.

No obstante, según Diego García, gerente para el Covid-19, el comportamiento del virus en los municipios está siendo objeto de seguimiento constante por una comisión de epidemiólogos, a fin de mantener controlado el nivel de contagio y que la demanda de UCI no supere la capacidad. En este momento el departamento cuenta con 168 camas.



Finalmente, el gobernador Nicolás García manifestó que espera que este fin de semana transcurra en tranquilidad y que es deber de cada ciudadano adoptar todas las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, para que la región no tengan que volver las restricciones de una cuarentena.

