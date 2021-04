Este domingo abrirán los parques metropolitanos y temáticos

A pesar de que la ciudad estará con restricciones de movilidad este fin de semana, el Distrito decidió incluir dentro de las excepciones a los parques temáticos a cielo abierto para que puedan abrir este domingo 18 de abril.



Los parques que tendrán el permiso para operar serán Salitre Mágico, Mundo Aventura y Multiparque. La decisión se tomó luego de una reunión entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones Acolap.

“La alcaldesa le solicitó al Ministerio de Salud poder eximir de la restricción a los parques de diversiones a cielo abierto, que al ser una actividad al aire libre se mitiga el riesgo de contagio”, explicó Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico.



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) habilitará los parques metropolitanos en los horarios habituales. Los visitantes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar aglomeraciones.



No obstante, la ciclovía no podrá funcionar. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, explicó que por las solicitudes de camas UCI en la ciudad no se habilitará la ciclovía, pero las personas podrán hacer actividades físicas durante una hora en los parques de la ciudad.





