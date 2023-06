Tanto la Alcaldía de Bogotá como muchos expertos celebraron que la ciudad obtuvo en 2022 el registro más bajo de pobreza multidimensional en su historia. Según el más reciente Índice de Pobreza Multidimensional Colombiano (IPMC) del Dane, el 3,8 % de las personas viven en estas condiciones. Para la Administración Distrital, este indicador se interpretó como un logro en política pública que superó poco a poco los estragos económicos que dejó el covid-19.



Sin embargo, el nuevo Índice de Condiciones Ampliadas de Vida (Icav), presentado recientemente por la Secretaría Distrital de Planeación, concluyó que la falta de calidad de vida sigue siendo preocupante en la ciudad, pues determinó que el 19,3 % de las personas en Bogotá (cerca de 1,5 millones de habitantes) tienen incidencia de vivir en pobreza multidimensional. En otras palabras: dos de cada diez capitalinos registran una suma ponderada de privaciones superior al 27 %.



Por otro lado, las localidades más afectadas por la pobreza multidimensional son Ciudad Bolívar (43,4 %), Usme (41,7 %) y Bosa (36 %).



El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una medición a nivel global que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros.



Ahora bien, ¿por qué el resultado en Bogotá se incrementó más de 15 puntos porcentuales del índice del Dane al de la Secretaría Distrital? Si bien para Planeación no son mediciones comparables, la diferencia radica en que el Icav tiene en cuenta tres dimensiones que no se habían estudiado antes: cuidado y uso del tiempo; entorno, y exclusión e inseguridad personal.



Usme es una de las localidades con más alto índice de pobreza.​ Foto: Néstor Gómez.

Estas se complementan con las que ha analizado el Dane desde 2010 (educación; trabajo y seguridad social; salud, y vivienda y servicios públicos), aunque algunas de ellas tienen nuevos indicadores.



“Hemos hecho un esfuerzo colectivo espectacular para salir de la pandemia y retomar el rumbo que traía la ciudad antes del 2020, pero eso no debe ser una razón para contentarnos con el IPMC tal y como lo usamos en otras ciudades. Bogotá se merece un índice perfeccionado, sofisticado, que dé cuenta de nuestras propias políticas”, afirmó María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación de Bogotá, en la presentación del Icav que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes.



De acuerdo con el Icav, seis de los 15 indicadores que contiene el análisis del Dane tienen incidencias menores al dos por ciento en la capital: el analfabetismo, la inadecuada eliminación de excretas, el material inadecuado de paredes exteriores, el material inadecuado de pisos, la falta de acceso a fuentes de agua mejorada y el trabajo infantil.



Este hallazgo, según el estudio de la secretaría, podría indicar que esas privaciones se encuentran en su mayoría superadas en la ciudad, por lo que para el Distrito se ha vuelto una prioridad indagar cómo se pueden identificar todas las necesidades reales de los capitalinos.



Para analizarlas se tuvo en cuenta la encuesta multipropósito de 2021, una herramienta cualitativa usada por la Alcaldía para obtener información sobre aspectos sociales, económicos y del entorno de los hogares y habitantes de Bogotá. Adicionalmente, entre agosto de 2021 y agosto de 2022, se realizaron talleres con enfoque poblacional, de género y territorial, los cuales contaron con la participación de 285 personas.



Es así como el Icav, con un total de 30 indicadores repartidos en siete dimensiones, permitió generar nuevas conclusiones sobre la pobreza en Bogotá. Una de ellas, por ejemplo, es que hay principal preocupación por los habitantes de las zonas rurales, ya que el 30,4 % de ellos tienen incidencia en pobreza. Si bien lugares como Usme o Sumapaz reportan porcentajes de entre el 40 y el 60 %, la zona rural de San Cristóbal cuenta con una incidencia del 100 %.



En cuanto al enfoque por grupos poblacionales, se determinó que los migrantes son los que más incidencia de pobreza tienen, con el 28,4 %, seguido de las víctimas (24,2 %), población rural (23,8 %), grupo étnico (23,4 %) y primera infancia (23,2 %).



También se halló, en este mismo enfoque, que para la población femenina, en contraste con la masculina, se evidencian mayores incidencias en indicadores como la falta de acceso a pensión, trabajo de cuidado no remunerado y falta de equipamientos. Para el caso de las personas con discapacidad, comparadas con las personas sin discapacidad, se reflejan diferencias que superan los 50 puntos porcentuales. De igual manera, para la población con autorreconocimiento étnico, se evidencia que las privaciones con diferencias superiores a los 10 puntos porcentuales son vivienda en zona de riesgo, trabajo informal e inseguridad alimentaria.

Localidad de Bosa. Foto: Idiger

Las dimensiones



Grupos poblacionales con más incidencia de pobreza multidimensional. Foto: Archivo particular

La primera dimensión analizada fue educación. El indicador con mayor privación fue el de bajo logro educativo con una incidencia del 32,5 %. Es decir que casi la tercera parte de los hogares tiene al menos una persona mayor de 15 años y menor de 59 que no alcanza como mínimo 11 años de educación, o una persona de 60 años en adelante que no alcanzó a culminar su primaria.



En la dimensión de trabajo, los capitalinos manifestaron su preocupación por el mercado laboral para las personas en condición de pobreza. No tener estudios, incluso de educación básica y media, es la principal dificultad para acceder a cualquier oportunidad de empleo. “Te piden certificado hasta para ir a barrer”, dijo una de las personas que participaron en los talleres.



Por ende, el indicador de trabajo informal es el que presentó una mayor incidencia, con un resultado del 47,9 %. Esto quiere decir que casi el 50 % de los hogares en Bogotá tienen al menos una persona ocupada mayor de 15 años trabajando de manera informal.



Para la dimensión de salud, el indicador con mayor privación por hogar fue la inseguridad alimentaria (14,1 %). También se evidenció que los migrantes tienen dificultades para acceder a un seguro de salud, mientras que los bogotanos manifiestan inconformidad en la calidad de ciertos servicios, como los de salud sexual y reproductiva.



Yadira Díaz, subsecretaria de Planeación, resaltó que en esta dimensión se quería poner el tema de salud mental, ya que “después de la pandemia estamos viendo que la incidencia de problemas de ansiedad y depresión es muy relevante”. No obstante, como la encuesta multipropósito no tiene preguntas en ese sentido, se tendrá en cuenta para los indicadores de los próximos años.



En el tema de vivienda y servicios públicos, el indicador con mayor incidencia por hogar fue la inseguridad en la tenencia de vivienda (27,3 %), seguido por vivienda en zona de riesgo (16,7 %). En este aspecto, los ciudadanos resaltaron el alto costo de los arriendos y la comparación de estos frente a lo que se paga en otras ciudades y municipios de Colombia.



Asimismo, la dimensión de entorno evidenció que existe un 29,7 % de hogares bogotanos cuya vivienda está rodeada de entornos contaminados con disposición inadecuada de basuras, contaminación de cuerpos de agua, abandono de escombros, o disposición inadecuada de residuos hospitalarios. Sin embargo, el indicador con mayor incidencia para esta dimensión fue el de ‘sin equipamientos de servicios sociales próximos’, que se ubica en 58,6 %, lo cual implica un reto para la ciudad, sobre todo para el área rural, donde las privaciones son mayores.



La sexta dimensión analizada fue la del cuidado y uso del tiempo, que está enfocada en las personas que realizan trabajo de cuidado no remunerado (crianza de los hijos, labores del hogar, etc.). El indicador que tuvo una mayor privación por hogar fue la falta de tiempo libre para otras actividades (37,2 %), mientras que el que presenta menor privación es el relacionado con los niños, personas mayores o con discapacidad que están sin cuidado (7,3 %).



Para la dimensión de exclusión y seguridad personal se evidenció que el indicador sobre la falta de acceso a servicios financieros tuvo la incidencia más alta (44,1 %). Le siguió inseguridad personal (16,3 %). Por su parte, el indicador de discriminación social reportó una incidencia del 12,1 %.

Los retos



Ahora bien, tanto las voces del Distrito como de los expertos coinciden en que para que se pueda tener un seguimiento real de cómo cambia la pobreza multidimensional en la ciudad a través de los años, la realización de este índice ampliado debe volverse prioritaria para las próximas administraciones.



Esto teniendo en cuenta que este estudio ayuda a definir cuáles son los puntos para priorizar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. Por ejemplo, Yadira Ávila resaltó que temas como el cuidado y manejo del tiempo se han trabajado en el actual POT.



“Tenemos las 20 Manzanas del Cuidado que vamos a dejar en esta administración, y esto le apunta a la dimensión de cuidado y uso del tiempo. Nuestro POT nos traza los objetivos que como ciudadanos imponemos en materia de territorio para los próximos 15 años, con puntos que hablan sobre el acceso a servicios sociales, movilidad sostenible, entornos contaminados, entre otros”, dijo la subsecretaria.



Ávila agregó que también se crearon las Unidades de Planeamiento Local, que permiten trabajar para que Bogotá se convierta en una ciudad de 30 minutos. “La lógica es que donde uno viva estén todos los servicios básicos (sociales, de salud, educación, etc.) máximo a 30 minutos alrededor de la vivienda”, explicó la funcionaria. A su juicio, la pobreza es heterogénea y subjetiva, y por esta razón insiste que es importante estar en constante comunicación con la ciudadanía para entender sus necesidades.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

