El polémico 'mico' con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro intentó colar en el Plan Nacional de Desarrollo una vía legal para cumplir su intención de cambiar el diseño de la primera línea del metro de Bogotá se hundió definitivamente en el Congreso.



Las plenarias de Cámara y Senado modificaron de fondo la propuesta que llegó del Gobierno para aumentar los montos de financiación a cargo de la Nación de proyectos férreos de transporte masivo y 'peluquearon' términos que estaban claramente orientados a cambiar el diseño del metro de elevado a subterráneo, como lo quiere el Presidente.



El intercambiador de la calle 72, clave para la megaobra, debe ser entregado en 2024. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Finalmente, el artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo quedó así: "Para proyectos férreos en todo el territorio nacional de sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior al setenta por ciento (70 %). El Gobierno nacional realizará los trámites presupuestales a que haya lugar a fin ajustar los aportes de la Nación en los convenios de cofinanciación correspondientes".



Lo que se eliminó implicaba situaciones radicalmente diferentes porque el Gobierno pretendía poder financiar por encima del 70 % "los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca esta como la mejor alternativa, aplicando únicamente los requisitos que defina el Gobierno nacional en relación con los citados en en artículo 2 de la Ley 310 de 1996".

La alcaldesa Claudia López. Foto: Alcaldía

Toda esta parte salió del Plan. No solo por la fuerte polémica sobre los costos en plata y tiempo que implicaría cumplir el deseo del jefe de Estado, también porque expertos en asuntos legislativos habían advertido que cualquier artículo claramente orientado a incidir en una situación específica no iba a aguantar el examen de la Corte Constitucional.



En todo caso, el resbalón con el PND no significa que el Presidente no siga empeñado cambiar el diseño de la primera línea, que en su modalidad actual ya avanza por niveles cercanos al 20 % y que debería estar operativa, con metro elevado, en 2028. El cambio que pretende el Jefe de Estado supondría costos superiores a los 12 billones de pesos y al menos seis años más de obras.



Además, luego de conocerse que finalmente los chinos no tendrían listos los estudios y diseños que hacen falta, la alcaldesa de Bogotá Claudia López le dijo a EL TIEMPO en una breve respuesta que "el metro avanza".

El cambio en la administración de Bogotá, el próximo 1 de enero, será clave. La actual alcaldesa, Claudia López, ha dicho que aunque considera que la mejor opción de la primera línea sí era la subterránea, lo que debe hacerse es avanzar en el actual diseño elevado de acuerdo con los costos y tiempos que ya han sido definidos y que avanzan según cronograma.



BOGOTÁ

