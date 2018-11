Plenaria del Concejo aprobó valorización por 906.579 millones de pesos

La sesión plenaria, en la que estaba convocada la continuación de la votación sobre el proyecto de valorización de Bogotá, se inició con la noticia de que los concejales de Cambio Radical fueron dejados en libertad para votar en el sentido que prefirieran.



El proyecto fue votado en bloque y aprobaron por 27 votos a favor y 17 en contra, en particular del Polo Democrático, el Centro Democrático, el Independiente, Juan Carlos Flórez, el progresista Holman Morris y el concejal de la Familia Marco Fidel Ramírez.

El proyecto aprobado contempla el cobro de $ 906.579 millones que estarán a cargo de los propietarios de 380.489 predios del área de influencia de las obras. El pago lo harán los estratos 4, 5 y 6 y los industriales y comerciantes del sector de Puente Aranda, donde está uno de los ejes de las obras.



Cálculos del Distrito indican que el 40 por ciento de los que tendrían que pagar tributarían hasta 1’102.000 pesos; el 33,3 por ciento, de 1’102.001 hasta 2’000.000; el 14 por ciento, de 2’000.001 hasta 3’000.000 y el 0,7 por ciento, hasta 10’000.000 de pesos. En todo caso, el máximo pago para los predios residenciales sería el valor de un impuesto predial.



El área de influencia de quienes tendrán que pagar va de la calle 72 a la 183, entre el borde oriental de la ciudad y la avenida Caracas y la autopista Norte; entre calles 100 y 183, de la autopista Norte a la avenida Boyacá, y en la Zona Industrial, Puente Aranda y Montevideo.



El IDU estima que en diciembre se estarían asignando cobros, y los bogotanos tendrían plazo entre enero y agosto del 2019 para pagar con descuento del 10 por ciento. No obstante, si no pueden pagar de contado, en ese lapso deberán avisar que se acogen al sistema de cuotas, y tendrán un plazo de cinco años para pagar.

El papel de Cambio Radical en las votaciones

Al retomar la votación, los concejales Yéfer Vega, José David Castellanos y Roberto Hinestrosa decidieron acoger la posición del jefe del partido Germán Vargas Lleras que en una columna de opinión publicada en EL TIEMPO rechazó ese cobro y en consecuencia estos cabildantes votaron negativo.



Entre tanto, Julio César Acosta, Jorge Lozada, Juan Felipe Grillo, Rolando González, Cesar García y Pedro Julián López votaron por el sí a la valorización.



Esta decisión de Cambio Radical de ir divididos a la votación tiene varias lecturas. Una de ellas es que estos seis concejales que votaron a favor de valorización estarían desconociendo jefe del partido al apoyar este cobro en la ciudad.



Pero también se ha dicho que dejan en libertad con el fin de seguir apoyando las obras de la ciudad cómo lo ha venido haciendo el partido de Vargas Lleras en las decisiones que se han tomado en el Concejo, como son la aprobación de 33 acuerdos que generaron recursos para la ciudad.



El debate se reinició en medio de la protesta de la Asociación Colombiana de micro, pequeñas y medianas empresas que, a las afueras de la sede el Concejo de Bogotá, pidieron a Cambio Radical votar por el no a la valorización.



El artículo sexto fue aprobado con 27 votos a favor y 17 por el no. El único concejal que no está presente en la sesión es Pedro Santiesteban Millán del Centro Democrático.



El concejal Rolando González de Cambio Radical dijo que ellos nunca han cambiado la posición y que desde el primer debate, en la primera aprobación en comisión de Hacienda, dieron el respaldo a este cobro.



Desde que se presentó este proyecto las bancadas del Centro Democrático y del Polo Democrático anunciaron su voto negativo



Redacción Bogotá