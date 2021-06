Hasta el 23 de junio se podrá pagar el predial con descuento

Esta semana empezó a correr el calendario para pagar el impuesto predial con descuento del 10 por ciento. La Secretaría de Hacienda estipuló como última fecha para acogerse a este beneficio el próximo miércoles 23 de junio.

No obstante, para no congestionar el sistema de pago se ha venido manejando un calendario tributario con la última letra del Código homologado de identificación predial (Chip). Así, hoy podrán hacer el pago quienes tengan un Chip cuyas últimas letras sean K, L, M; mañana viernes, los que terminen en N, O, P; el martes, en T, U, V y W, y, por último, el miércoles se finaliza con las letras X, Y y Z.



Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, explicó que este calendario funciona como una estrategia pedagógica para que los bogotanos no hagan los pagos hacia los últimos días de las fechas de vencimiento y se generen congestiones. “Se llena el sistema, y muchas veces ha pasado que colapsa. Para que no pase eso y no haya aglomeraciones en los Cades incorporamos este sistema”, dijo Ramírez, y explicó que está basado en la cédula del predio o número catastral, que tiene al final una letra.



Según esa letra se establecieron las fechas de pago, que para este año están funcionando de manera pedagógica, pero el Distrito piensa implementarlas obligatoriamente para los próximos años.

Ahora, quienes no vean la posibilidad de pagar con el 10 por ciento de descuento tendrán plazo de cumplir con la tributación hasta el 23 de julio.



En el paquete de beneficios para pago de impuestos que presentó el Distrito este año también se incluyó el pago por cuotas del predial para predios residenciales y establecimientos comerciales de sectores económicos que se han visto afectados por la medidas decretadas para afrontar la pandemia de covid-19.



Para acogerse a estos plazos por cuotas, los propietarios de los predios tuvieron plazo de declarar el impuesto hasta el martes 8 de junio. Para quienes cuentan con un predio residencial y decidieron acceder a este beneficio, el pago de la primera cuota empezará a correr desde el miércoles 30 de junio.



Los predios no residenciales que se acogieron a este sistema no pagarán cuotas durante este año, sino que las fechas empezarán a regir el 18 de febrero de 2022.



“Nosotros recibimos cerca de 60.000 solicitudes con pago por cuotas para el próximo año, pero solo lo harán 3.000”, mencionó Ramírez, e indicó que a los ciudadanos les interesa más el descuento del 10 por ciento.



Según datos de la Secretaría de Hacienda, a la fecha se registra el pago de 588.000 propietarios, correspondientes a 943.000 predios. Este recaudo alcanza $ 1,2 billones, lo que corresponde al 34,4 por ciento de la meta fijada para el vigente año.



En los últimos años, dos de cada tres predios han pagado en este plazo para pagar con el beneficio, por lo que se espera que el recaudo aumente en las siguientes semanas, mientras se vence el plazo de pago por descuento para el predial.

Impuesto de vehículos

El plazo para pagar el impuesto de vehículos empezará a correr desde el siguiente mes, según el último dígito de la placa del automotor.



Desde el 12 de julio podrán pagar los vehículos cuya placa termine en 0 y 1; el 13 de julio, los de placas terminadas en 2 y 3; el 14 de julio, para dígitos finales 4 y 5; el 15 de julio, para 6 y 7, y el 16 de julio, los de placas que terminen en 8 y 9.



Al igual que el predial, este sistema de pago, por ahora, será pedagógico pero evitará que se congestionen los sistemas de pago. Quienes no alcancen a pagarlo en las fechas de descuento tendrán plazo hasta el viernes 27 de agosto para hacerlo.

Métodos de pago

El impuesto predial lo puede pagar de manera presencial en los Cades y entidades bancarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda, pero también se pueden usar sistemas de pago electrónico.



Para esto se debe ingresar a la página de la Secretaría www.oficinavirtual.shd.gov.co. Allí les solicitan a los ciudadanos número de identificación y contraseña, y en el portal se dan las indicaciones para pagar el impuesto predial, de vehículos, ICA y retenciones ICA.



Además, en esta oficina virtual también se pueden descargar los formularios de declaraciones, recibos y cupones de pago.

