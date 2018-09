Esta semana deben tener lista la tableta 15.000 taxis en Bogotá

Después de casi dos años de estudios, discusiones y prórrogas, por fin este 15 de septiembre, 15.000 de los 50.000 taxis que hay matriculados en Bogotá deben hacer la transición del viejo taxímetro a la tableta para habilitar el cobro de las nuevas tarifas.



Sin embargo, solo 1.500 vehículos de servicio público individual –cuyas placas terminan en 4, 5 y 6 y son los primeros en hacer este cambio– tienen instalada hoy esta tecnología. A pesar de esto, la Secretaría de Movilidad ha sido enfática en señalar que se impondrán comparendos a quienes no cuenten con las plataformas tecnológicas.

“Los comparendos no serán pedagógicos, y el taxi inteligente será obligatorio. Los taxistas y las empresas han tenido suficiente tiempo para implementarlo”, asegura Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad.



EL TIEMPO consultó a Ernesto Sandoval, representante de los taxis en Fenalco Bogotá, quien aseguró que no es posible que estos 15.000 taxis tengan esa tableta al final de la semana, pues no hay plata para comprarla.

“Esto coincide con la compra de los seguros contractual y extracontractual, que tienen un costo de 695.000 pesos y son un requisito para obtener la tarjeta de operación en vigencia. A esto se suma que exigir la compra de un elemento e instalación en un momento en el que la ilegalidad se está quedando con toda la productividad y los usuarios es incoherente desde todo punto de vista”, asegura el empresario.



Según el Distrito, las sanciones del Código Nacional de Tránsito que se impondrán a los taxistas son la C18, según la cual el conductor será sancionado si tiene el taxímetro dañado o adulterado, y además inmoviliza el carro. La otra norma es la B15, por medio de la cual se prohíbe conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros.

En este punto, Sandoval señala que para el caso de las tabletas, estas normas no son coherentes, ya que el código establece que es para taxímetros y no para nuevas tecnologías.

Fue suspendido

Hay que tener en cuenta que el pasado junio, el Consejo de Estado decretó la suspensión de la resolución 2163 del Ministerio de Transporte, la cual regulaba el taxi de lujo y daba piso jurídico a la Secretaría de Movilidad para las nuevas tecnologías en los amarillos. Sin embargo, el 9 de agosto, el mismo Consejo de Estado levantó esta medida cautelar, por lo que fue posible seguir con el proceso y con las nuevas fechas: para las placas terminada en 4, 5 y 6, el 15 de septiembre. Las terminadas en 7, 8 y 9, el 15 de octubre y las que finalicen en 0, 1, 2 y 3, el 15 de noviembre.



Hoy, de las 52 empresas de taxis que están registradas en el Distrito, 46 ya tiene la plataforma avalada por la Secretaría de Movilidad y seis tienen esas plataformas en prueba.

Los beneficios del cambio

Según la Secretaría de Movilidad, con este proceso ganan los pasajeros y el conductor.



El usuario

1. Conoce el valor de la carrera desde el comienzo del servicio y puede verificar la información del conductor.

2. Elimina la incertidumbre que genera el uso del taxi y los conflictos con el conductor por el costo o la negativa del servicio.

3. Puede calificar cada carrera y con eso ayudar a promover comportamientos más seguros y un mejor servicio por parte de los conductores.



El conductor

1. Registrarse cada mes en el SIRC le permite renovar su tarjeta de control, que ahora es electrónica. Ahorra en costos de papel y laminación.

2. Compite en mejores condiciones contra el servicio que prestan vehículos con plataformas tecnológicas no autorizadas.



JOHN CERÓN

En Twitter: @CeronBastidas