Plaza España y Los Mártires: así están los vecinos del antiguo Bronx

"Están alborotados". Esa ha sido la expresión que se ha escuchado en las últimas horas en la zona aledaña a la Plaza España, al Hospital San José y a la Estanzuela.



Este jueves, salió a la luz el resultado de un operativo que, a ojos del mismo Distrito y de expertos en seguridad, estuvo mal planeado. Pero también volteó las miradas hacia el sector vecino a lo que fue el antiguo Bronx.

En las últimas horas, se han seguido conociendo imágenes de la batalla campal que se desató como elemento distractor para sabotear un operativo que adelantaba la Alcaldía Local de Los Mártires para revisar la situación comercial de la zona y atender a habitantes de calle.



En los videos se ve de todo: una pelea dada con armas blancas y piedras, hurtos a vehículos, comerciantes atemorizados, habitantes de calle revoloteando en medio del caos, jóvenes enfrentados...



Este viernes, también, hay ecos del caos. Un equipo de EL TIEMPO fue atacado cuando realizaba su labor: al reportero gráfico se le abalanzó un grupo de personas para quitarle la cámara y al carro en el que se transportaba le rompieron el vidrio panórámico. Ambos lograron salir de la zona en la que apenas quedaba una moto de la Policía.



La Plaza España, ubicada entre las carreras 18 y 19 y entre las calles 10 y 11, es un espacio rodeado por un agitado sector comercial. En la zona hay comercios formales de todo tipo que conviven con las ventas informales, con los habitantes de calle, con carreteros que llevan su material a bodegas de reciclaje y con un movimiento de microtráfico. Justo al lado, queda el Hospital San José y, unas cuadras hacia el oriente, quedan las ruinas de lo que fue el antiguo Bronx: la olla más grande del centro de Bogotá, intervenida en 2016. La Plaza España es, además, vecina de Cinco Huecos, uno de los sectores a donde, como ha reconocido la Secretaría de Seguridad, migró la venta de droga al menudeo.

En la calle 10, justo en la esquina suroriental de la Plaza España, fue donde se desató el caos este jueves.



Pero todo apunta a que este era un factor distractor al operativo que se desarrollaba desde la Alcaldía Local, no allí, sino en el barrio La Estanzuela, un par de cuadras hacia el sur donde ya se conocían denuncias de sitios "restringidos".



Este operativo esperaba ser solo uno más de los 30 que se han desarrollado en lo que va de este año. Pero esta vez salió mal: cuando la Alcaldía Local, acompañada por el Ejército y otras instituciones (entre las que no se encontraba la Policía) estaba a punto de llegar al punto a intervenir, sobre la calle 7, empezaron las alertas.



Así luce la localidad de Los Mártires este viernes, un día después de la batalla campal. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

"Tienen los 'campaneros'. Empiezan con pitos, chiflidos a alertar (...) para evitar el accionar de las autoridades, simplemente hicieron que los habitantes de calle se fueran a otro punto a cometer la asonada. Centraron la atención allá (...) tuvimos información y suspendimos el operativo", cuenta la alcaldesa (e) de Los Mártires, Tatiana Piñeros.



"Se denota esta situación donde no se le está permitiendo el ingreso a la institucionalidad (...) En el Bronx se denotaba eso, no se podía ingresar, sino solo con el permiso de ellos. Es algo que hemos venido atacando, no puede haber un territorio en el que no podamos entrar o tengamos que pedir permiso", asegura Piñeros.

La mandataria local indica que se ha venido trabajando para fortalecer la presencia institucional para la atención a habitantes de calle y para la protección del espacio público en la zona de la Plaza y que se está fortaleciendo el patrullaje en la zona cercana a Cinco Huecos.



"Esa zona ha venido siendo recuperada gracias a la presencia institucional", dice.



BOGOTÁ