El relato de uno de los afectados por batalla campal en el centro

Ricardo* es una de las personas que, en la tarde de este jueves, quedó atrapado en medio del caos que se generó en medio de un procedimiento de la Alcaldía de Los Mártires en La Estanzuela, en inmediaciones de la Plaza España en el centro de Bogotá.



El hombre, en conversación con City Tv, relató cómo un grupo de delincuentes lo hurtó, trató de herirlo y destrozó su carro.

"Me encontraba haciendo una vuelta en la 12. Cuando venía de regreso empecé a ver una gente corriendo por la Plaza España, vi que unas 30 o 40 personas se le abalanzaban a la gente a atracarla. Cuando llegamos acá todo estaba trancado. En este parte los ladrones, unas 50 o 60 personas empezaron a robarnos - a mí me quitaron el celular-, a atacarnos con piedra", cuenta Ricardo y asegura que en el punto no había presencia de la Policía y que la batalla campal duró cerca de una hora.



Ricardo asegura que en medio del ataque, el trató de resistirse y los delincuentes lo amenazaron con cuchillo. "Los comerciantes salieron con machetes y los espantaron, me iban a cortar", dice.



En la noche del jueves, el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, reconoció que hubo una "falla de planeación" en el operativo de la Alcaldía Local.



A su vez, la alcaldesa local (e), Tatiana Piñeros, indicó que se estaba haciendo un procedimiento en la calle Séptima por el "incremento en ese sector de habitabilidad de calle, consumo y expendio de sustancias alucinógenas". Explicó que en medio de los hechos, el grupo intervenido se trasladó a la calle 10 y "se presentó una situación donde por medio de una incitación de estas bandas delincuenciales a habitantes de calle arremetieron contra los funcionarios y personal de las distintas entidades y contra la ciudadanía".



En conversación este viernes con City Tv, la alcaldesa local indicó que en el operativo había presencia de Ejército Nacional, Migración Colombia, Dadep, Secretaría de Gobierno´y Secretaría de Integración Social. Frente a los señalamientos de una "falla de planeación", la alcaldesa aseguró que "no iba a entrar en controversia" y que los procedimientos "siempre se llevan de la misma manera".



Un balance preliminar indicó que la situación había dejado tres carros con vidrios rotos, cinco locales afectados y una persona lesionada con arma blanca.

Además, en las imágenes difundidas en las últimas horas, se evidencia un saqueo a un carro que transportaba alimentos y una batalla que incluyó el uso de armas blancas y elementos contundentes.



Ricardo, por su parte, asegura que no ha podido interponer la denuncia. La Policía le indicó que debía dirigirse a la Alcaldía Local. "Me comuniqué con ellos y me dicen que debía dirigir una carta directamente a la Alcaldesa de Los Mártires (...) necesitamos que alguien nos responda", dijo la víctima.

*Con reportería de Pablo Arango y Edwin Suá, periodistas de Arriba Bogotá