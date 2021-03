Los impresionantes videos de los asaltos en la Plaza España, Bogotá

En videos, conocidos en exclusivo por Citytv, se evidencian los momentos de caos y tensión durante los asaltos ocurridos este jueves en el sector La Estanzuela, en inmediaciones a la Plaza España, centro de Bogotá.



“Miren eso, qué pasó, se vinieron todos”, “se enloquecieron”, relataban testigos.



Según comerciantes y vecinos, que fueron testigos de la batalla campal, entre 50 a 60 delincuentes corrían por las calles con cuchillos, machetes y varillas para robar.



En los videos, registrados por cámaras de seguridad, se evidencia cómo un grupo de personas estaban destruyendo carros, otros asaltando vehículos de carga de alimentos, unos más enfrentándose con machetes y cuchillos y una lluvia de piedras que iba de lado y lado.



Las escenas muestran todo el caos. Los ladrones asaltaban los carros y algunos se llevaban lo que lograban robar en bicicletas. También se ven peleas entre los mismos delincuentes.



“Eso son solo cosas materiales”, dijo otra mujer a una de las víctimas, quien al parecer pretendía bajar y enfrentar a los delincuentes.



Minutos después de que se difundieran los videos, la Policía Metropolitana confirmó que esos hechos ocurrieron a raíz de un operativo que se salió de control.



Cuando venía de regreso empecé a ver una gente corriendo por la Plaza España, vi que unas 30 o 40 personas se le abalanzaban a la gente a atracarla FACEBOOK

Hacia el final de la tarde de este jueves, el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, reconoció que hubo una "falla de planeación" en la operación adelantada por la Alcaldía de Los Mártires.



Un testigo narró a Citytv los momentos de horror y cómo delincuentes lo robaron, lo hirieron y destrozaron su carro.



"Me encontraba haciendo una vuelta en la 12. Cuando venía de regreso empecé a ver una gente corriendo por la Plaza España, vi que unas 30 o 40 personas se le abalanzaban a la gente a atracarla. Cuando llegamos acá todo estaba trancado. En este parte los ladrones, unas 50 o 60 personas empezaron a robarnos - a mí me quitaron el celular-, a atacarnos con piedra", narró el hombre. Asegura que en el punto no había presencia de la Policía y que la batalla campal duró cerca de una hora.





